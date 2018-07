Araceli Segarra: “L’autor mostra que en la debilitat hi ha la fortalesa”

L’alpinista i escriptora Araceli Segarra (Lleida, 1970) es va endinsar ja fa deu anys en el món de la literatura infantil i juvenil creant Els viatges de la Tina, una col·lecció de contes publicada a Editorial Alpina que vol transmetre als nens i nenes valors com la solidaritat, l’amistat i el respecte tant per les persones com pel medi ambient. “Des d’aleshores, intento llegir tot allò que cau a les meves mans sobre aquest tipus de literatura”, diu Segarra, que recomana un llibre que va llegir fa poques setmanes: Cien pasos para volar, de Giuseppe Festa, publicat per Duomo.

El protagonista de l’obra de Festa és en Lucas, un noi de 14 anys que s’aficiona a la muntanya gràcies a la seva tieta Bea. A causa d’una malaltia degenerativa del nervi òptic, en Lucas va perdre la vista als 5 anys, però això no és un impediment per a ell, ja que els seus altres quatre sentits el faran gaudir d’un món desconegut per a la resta. “Això és precisament el que fa que se’n surti de meravella en les seves aventures a les Dolomites italianes”, diu Segarra. Per a ella, aquest llibre “no tan sols dona un missatge de respecte a la natura”, sinó que ens fa adonar, per exemple, de “com de ràpid etiquetem la gent” o de “les poques vegades que creiem en nosaltres mateixos”. Segarra destaca un dels altres missatges de l’obra: “Ens mostra la infinita capacitat que tenim de readaptar-nos a les situacions, i com no ho descobrim fins que no ens queda més remei”.

L’alpinista lleidatana considera que la d’en Lucas és “una història preciosa” amb una lliçó moral molt important: “Ens ensenya que en les nostres debilitats hi trobem les nostres fortaleses”. Malgrat que està catalogat com un llibre infantil, Segarra creu que el missatge que s’hi dona es pot extrapolar també als adults: “A qualsevol nen li pot anar bé descobrir o reafirmar aquesta lliçó d’en Lucas, però caldria recordar-la també a la resta de públics”.