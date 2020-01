Polèmica al festival Celsius per la invitació a l'autor homòfob Orson Scott Card

¿Què pesa més a l'hora de convidar un autor, la seva obra o la seva ideologia? El debat ha tornat a encendre's aquesta setmana arran de la invitació del festival Celsius 232 a l'escriptor nord-americà Orson Scott Card (Richland, 1951). L'autor de la saga d'Ender –que amb El joc de l'Ender (B de Books, 2014) va guanyar els premis Nebula, Hugo i SF Chronicle el 1986– és el cap de cartell del festival de terror, ciència-ficció i fantasia, que se celebrarà del 14 al 18 de juliol a Avilés. Però l'assistència de Scott Card a la cita ha incomodat escriptors i lectors, ja que l'autor també és famós pels comentaris homòfobs que ha fet públicament des de fa més d'una dècada.

Ferm seguidor de la fe mormona, Scott Card va dir el 2008 que "els casaments entre homosexuals suposen la fi de la democràcia als Estats Units", que l'homosexualitat "és una malaltia mental" i que actuaria "per destruir aquest govern [que va canviar la llei de matrimoni] i acabar amb ell". L'escriptor també va formar part, fins al 2013, de la National Organization of Marriage, una associació que lluita per impedir els matrimonis d'homosexuals perquè considera que "no són ciutadans de ple dret".

Tot plegat ha fet trontollar el festival Celsius 232: les xarxes socials s'han omplert de crítiques per haver convidat Scott Card i els escriptors Javier Ruescas, Iria G. Parente i Selene M. Pascual han declinat les respectives invitacions a assistir a la cita. "No podem entendre ni suportar la incongruència que suposa estar a favor del col·lectiu LGTBI+ i alhora convidar una persona que lluita activament contra la comunitat", han escrit Parente i Pascual a través de Twitter. Les escriptores han expressat la seva incomoditat a l'hora de "compartir espai amb algú que atempta contra els nostres drets" i han subratllat que "la ficció és política" i que la seva decisió "busca ser conseqüent" amb la seva "política".

Como sabéis, una cita habitual en nuestro calendario es el @festivalcelsius. Sentimos anunciar que este año, pese a que la organización nos había vuelto a invitar a asistir, finalmente no estaremos allí, como respuesta a la invitación de Orson Scott Card por parte del festival. — Seliria (@iriayselene) January 7, 2020

Entre els lectors, la presència de Scott Card també ha aixecat polseguera. Alguns han fet una crida a boicotejar el festival i els més aferrissats fins i tot parlen de fer una "crema de llibres" de l'escriptor.

El festival argumenta "criteris literaris"

Davant de la polèmica, el festival va publicar el 3 de gener un comunicat en què defensava la presència de Scott Card i ho justificava dient que conviden els escriptors seguint un criteri estrictament literari. "Si de sobte els criteris literaris deixen de ser la norma, els nostres autors LGTBI+ i el nombre d'autores convidades passa a respondre a motius extraliteraris. Això convé, sense cap mena de dubte, als mediocres, però no als que valoren la seva obra", va dir el festival, que també va explicar que ni els convidats ni els organitzadors del Celsius 232 cobren per participar-hi. Aquest primer comunicat va generar crítiques a les xarxes per la manera com l'organització justificava la presència de Scott Card. Uns dies després el festival va demanar disculpes i va substituir-lo per un nou text en què reitera que segueixen criteris estrictament literaris i que els participants no cobren.

En respuesta al comunicado emitido por un grupo de asistentes a anteriores ediciones del festival pic.twitter.com/iNav3DXbIT — Celsius 232 (@festivalcelsius) January 4, 2020

Aquesta no és la primera vegada que Scott Card genera controvèrsia per la seva homofòbia. Durant la promoció de la versió cinematogràfica d'El joc de l'Ender, el 2013, la productora va decidir prescindir de la figura de l'escriptor perquè "feia més mal que bé". En aquella època, l'escriptor va dir a Entertainment Weekly que el matrimoni homosexual era "discutible" i va afirmar: "Ens demanen que siguem tolerants amb ells, però ells no toleren que pensem el que pensem".