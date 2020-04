Un festival online del llibre radical reuneix Noam Chomsky, Erik Loomis i Wu Ming

La Fira Literal, que s'ha ajornat fins a mitjans de desembre, ha impulsat per a aquest maig un festival virtual del llibre radical i amb escriptors d'arreu del món. Sota el títol Radical May, la iniciativa començarà l'1 de maig i, durant tot el mes, acollirà converses entre escriptors, taules rodones, xerrades i debats mitjançant videoconferències. A aquestes trobades hi participaran autors com Noam Chonsky i Erik Loomis, que reflexionaran sobre la resistència obrera a la crisi del capitalisme, i Susan Ferguson i Tithi Bhattacharya, que exposaran idees feministes sobre el treball de les dones en un context de capitalisme i pandèmia. Totes les xerrades es podran seguir de forma virtual i gratuïta a través de la pàgina web de la Fira Literal.

Mark Bray, Wu Ming, Sarah Jaffe i Costas Lapavitsas també passaran per aquest festival virtual que compta amb el suport d'una cinquantena d'editorials d'arreu del món. L'objectiu de Radical May és "sumar iniciatives de tot el món en les principals llengües del planeta" per "pensar i discutir sobre les idees que propiciaran la transformació profunda i necessària de les societats", expliquen els responsables de Fira Literal.

Les activitats de Radical May es duran a terme en diverses franges horàries i en diferents idiomes. "La iniciativa pretén situar el pensament crític en el pal de paller de les respostes que totes i tots necessitem durant el confinament", diuen des de Fira Literal. El festival acollirà projectes dels Estats Units, el Regne Unit, el Canadà, Indonèsia, Catalunya, l'Amèrica Llatina, França i Itàlia, entre altres indrets. Verso Books, Haymarket, Tigre de Paper i Feminist Press són alguns dels segells que hi participen.