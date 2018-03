Mor l'editor Joan Carreras als 83 anys

L'editor Joan Carreras Martí ha mort aquest dissabte als 83 anys a Granollers. Nascut a Barcelona el 1935, Carreras va ser impulsor de l'edició d'obres de consulta en llengua catalana i va assumir responsabilitats directives a l'Enciclopèdia Larousse i la Gran Enciclopèdia Catalana des del 1971. Després hi va seguir vinculat com a director editorial i com a director cultural fins a la seva jubilació.

Carreras també va formar part de les juntes directives del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i del Gremi d'Editors de Catalunya. A més, va ser el president d'Òmnium Cultural entre el 1984 i el 1986 i, després, va seguir formant part de la junta de l'entitat.