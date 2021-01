Mor l'escriptor i advocat Josep Maria Loperena als 82 anys

L'escriptor, advocat i director escènic Josep Maria Loperena ha mort aquest divendres a la matinada als 82 anys. Nascut a Alguaire (Segrià) el 1938, va estudiar filosofia i lletres i dret a la Universitat de Barcelona i va ser director de teatre durant les dècades dels 60 i 70. Entre els muntatges que va dirigir hi ha La ópera de tres centavos, de Bertolt Brecht, al Teatre Poliorama (1967) i Viaje en un trapecio, de Jaume Salom, al Teatre Moratín (1971).

A finals dels 70, Loperena va deixar la direcció teatral i va dedicar-se plenament a l'advocacia. Va col·laborar en diversos mitjans de comunicació i va publicar llibres de dret i assajos sobre teatre abans de donar a conèixer les novel·les La casa del fanalet vermell (Columna, 2004) i Ulls de falcó (Columna, 2006). Loperena va protagonitzar la primavera de l'any passat una polèmica literària amb Pilar Rahola, a qui va acusar d'haver-li plagiat L'espia del violí, que va publicar a Efadós a principis del 2020. “La novel·la que va publicar Rahola, L'espia del Ritz, tenia una coberta molt semblant a la meva”, deia el mes de juny passat. L’autor es va mirar la sinopsi i es va adonar que a més de la semblança entre les il·lustracions de la coberta hi havia un personatge que els dos llibres compartien, el músic Bernard Hilda (1914-2005).

Loperena es va acabar querellant contra Pilar Rahola. Al requeriment judicial, els advocats de l'autor explicaven que Hilda “va estar destacat a la Barcelona dels anys de postguerra per dur a terme una important missió”. I afegien: “Això és un fet, des del punt de vista històric, absolutament fals, perquè és una fabulació que va ser precisament el fonament de L’espia del violí i fruit de la invenció novel·lesca de Josep Maria Loperena”. Pilar Rahola va negar les acusacions. “Durant anys he recollit informació sobre Hilda, les xarxes d’evasió i espionatge entre nazis i aliats a Catalunya –deia, també al juny–. He dedicat massa anys d’investigació i d’escriptura a la novel·la per permetre cap difamació. A partir d’ara, actuaré judicialment”.