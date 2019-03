L'escriptor Mia Couto farà el pregó de Sant Jordi de Barcelona

L'escriptor Mia Couto (Beira, Moçambic, 1955) serà l'encarregat de fer el pregó de Sant Jordi de Barcelona, que tindrà lloc el 23 d'abril a les set del vespre al Saló de Cent de l'Ajuntament. Couto és un dels escriptors més rellevants en llengua portuguesa i l'autor moçambiquès més traduït. Les seves obres s'han publicat a més de 30 països i en diversos idiomes, com l'anglès, el francès, l'alemany, l'italià, el serbi i l'estonià. Al català s'han traduït les novel·les 'La confessió de la lleona' (2016) i 'Terra somnàmbula' (2018), totes dues publicades per Periscopi. En castellà, Alfaguara ha editat aquestes dues i altres títols com 'Jerusalén' (2012) i 'Trilogía de Mozambique' (2018).

Couto, que ha estat comparat amb Gabriel García Márquez i Jorge Amado, utilitza una prosa poètica i lírica en les seves novel·les per construir un món ple de realisme màgic i llegendes. Les seves obres han estat reconegudes amb premis com el Vergílio Ferreira i el Neustadt International Prize for Literature. El 2007 es va convertir en el primer autor africà que guanyava el premi Latin Union, i el 2013 va rebre el premi Camões, un dels més importants en llengua portuguesa.

El pregó de Sant Jordi és una iniciativa organitzada per l'Ajuntament de Barcelona des del 2003, que reuneix un escriptor amb reconeixement internacional i un entrevistador perquè conversin sobre la lectura i la literatura. En anys anteriors l'han dut a terme Quino, Emili Teixidor, Yasmina Reza, Almudena Grandes o Alessandro Baricco, entre d'altres.