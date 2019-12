Lumen: d’editorial catòlica a referent del sector en castellà

Encara que cal situar els orígens de Lumen al 1936, no va ser fins al 1959 que l’editorial va començar a agafar el caire actual. María Fasce, al capdavant de l’actual segell de Penguin Random House des del 2017, en reconstrueix la història: “Primer va difondre els valors del nacionalcatolicisme en ple franquisme, i el seu gran bestseller era el llibre religiós A Dios por la ciencia, però el marit d’una de les tietes d’Esther Tusquets va vendre l’editorial al pare per obrir un negoci de perfums –diu Tusquets–. El pare va dir a la noia que, si ho volia, podia publicar un parell o tres de llibres d’aquells que tant li agradaven”.

El 1959 Tusquets tenia tot just 23 anys. A la Fira de Frankfurt d’aquella tardor van comprar, amb el seu germà petit Oscar, Muerto por las rosas, del fotògraf japonès Eikoh Hosoe, i uns quants títols infantils, entre els quals hi havia la sèrie Topo Gigio. “L’única norma de la nova editorial, la nostra única decisió ferma, era editar els llibres que ens agradaven”, escrivia Esther Tusquets al seu primer volum de memòries, Confesiones de una editora poco mentirosa (2005), que serà la primera novetat de Lumen del 2020. Després d’haver publicat autors com Pablo Neruda, Umberto Eco, Ana María Moix, Camilo José Cela, Miguel Delibes i Carmen Martín Gaite, el 1996, coincidint amb el 60è aniversari de l’editora, Lumen va passar a formar part del grup editorial Random House Mondadori. Quatre anys després la convidarien a jubilar-se. “Em van dir que a mi no em perjudicarien econòmicament, a la meva filla Milena [Busquets] li doblarien el sou i passaria a ser directora editorial”, recordava l’editora al llibre. Després d’un breu període al capdavant de Lumen, Esther i Milena van deixar-ho per fundar el petit segell RqR.

Amb Milena absent per “una grip sobtada” i Esther per motius obvis –va morir el 2012–, María Fasce s’acompanya només de la seva predecessora, Silvia Querini, que va dirigir Lumen del 2002 al 2017. “Riccardo Cavallero, llavors conseller delegat de l’empresa, em va cridar al seu despatx i em va dir: «Et regalo un palau, i aquest palau es diu Lumen» –explica Querini–. Vaig sentir molta por i il·lusió alhora. Aquell dia, a l’hora de dinar, em vaig prendre una copa de vi i un Vàlium de 10 mg. L’endemà, quan em vaig despertar, el palau de Lumen continuava al mateix lloc”.

Entre els autors que Querini va “cuidar especialment” hi havia Juan Marsé, Quino –primer nom de la línia gràfica de Lumen, actualment dirigida per Lola Albornoz–, Ana María Moix i Umberto Eco. “Vam incorporar Alice Munro, Doris Lessing, David Grossman, Edna O’Brien, Cynthia Ozick, Colm Tóibín i Donna Tartt”, diu. María Fasce dona algunes dades recents: “En els últims deu anys, Lumen ha crescut un 25% sense perdre els trets identitaris dels inicis, la literatura escrita per dones, la línia gràfica i la publicació de poesia”. Des del 2017 l’editorial incorpora Karina Sainz Borgo, Jhumpa Lahiri, J.M.G. Le Clézio i Edna St. Vincent Millay, a més de les catalanes Marta Orriols i Raquel Riba Rossy, que escriu amb l’alter ego de Lola Vendetta.

“Vaig arribar a Lumen gràcies a la Silvia, que em va saber contagiar la passió i l’emoció de la seva feina”, diu Orriols. Riba Rossy, després d’anys publicant tires còmiques de Lola Vendetta a Facebook, va rebre la trucada de l’editorial per si volia publicar amb ells: “El primer que vaig pensar va ser que era la broma d’una hater. Però anava de debò. I va ser l’inici d’un viatge impressionant”. Des de llavors, Lola Vendetta, que treu “la part més gamberra” de l’autora, ha publicat tres títols.