La fira Literal anirà de Silvia Federici a l’auge del feixisme

L’auge de l’extrema dreta a Europa i la lluita feminista centraran la cinquena edició de la fira Literal, que comptarà amb la participació de més de 100 editorials i una vintena d’autors internacionals, encapçalats per l’escriptor islandès Eiríkur Örn Norddahl (autor de la novel·la d’amor política sobre la xenofòbia Illska. La maldad ) i la filòsofa feminista Sílvia Federici ( Caliban i la bruixa, El patriarcat del salari ). El debat Construint una ciutat feminista inaugurarà el certamen, coincidint amb l’inici de les eleccions municipals. “Per a nosaltres, res del que passi a la ciutat ens és aliè”, afirma Carlota Freixenet, coordinadora de la fira. També s’abordaran temes com l’habitatge, la immigració i la feina a la capital catalana. Divendres també protagonitzarà un monòleg la guionista de La segona hora i humorista Ana Polo: Qui ha dit que el feminisme no fa gràcia?

La “fira d’idees i llibres radicals” se celebrarà del 10 al 12 de maig a la Fabra i Coats. Constarà de deu conferències, però també tindrà programació musical i un àmbit escènic poètic (hi haurà vuit espectacles, amb protagonisme doble de Joan Brossa), presentacions de més petit format, un racó infantil i un mercat del llibre que busca connectar els diferents projectes editorials independents amb un públic lector amb inquietuds polítiques i culturals. En aquest context situen el Literal Pro, on es trobaran editors de llibres radicals d’arreu del món per exposar les novetats editorials i el seu catàleg. “Entenem la radicalització com una manera de mirar les coses i som conscients de la força que té la fira”, assegura Freixenet. Els seus referents són internacionals, fires com La Furia del Libro de Santiago de Xile, les Radical Bookfair de Londres i Edimburg o el Livre Festival de Roma. El lema de la fira és un vers de Joan Brossa: “Entre les lletres de l’abecedari encara resta molt per descobrir”.

La fira Literal recollirà en un llibre les converses i reflexions d’autors que “han fet créixer la fira” en aquests cinc anys amb conferències d’autors com Marina Garcés, Nanni Balestrini, Leila Khaled, Guy Standing, Elaine Brown, Miguel Brieva o Yolanda Colom.