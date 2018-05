Fred Vargas, premi Princesa d'Astúries de les lletres

Feia deu anys que cap escriptora no aconseguia el premi Princesa d'Astúries de les lletres. L'última a guanyar-lo va ser Margaret Atwood, autora d''El conte de la criada'. Una dècada més tard, l'escollida ha sigut la francesa Fred Vargas, pseudònim de Frédérique Audoin-Rouzeau.

Nascuda el 1957, va treballar durant anys al Centre National de la Recherche Scientifique francès, en el camp de l'arqueologia. Va debutar el 1986 amb 'Les jeux de l'amour et de la mort'. El 1991 va arribar el primer cas del comissari Jean-Baptiste Adamsberg, 'L'home dels cercles blaus', disponible en català a Amsterdam Llibres, traduïda per Anna Torcal i Salvador Company. Vargas és una de les autores de novel·la negra més respectades del panorama contemporani. Entre els llibres més destacats de la seva producció, menys prolífica que la d'altres autors de gènere negre, hi ha 'L'exèrcit furiós' (2011), 'Temps de gel' (2015) i la recent 'Quan surt la reclusa' (2018).

A més de construir trames addictives, en els llibres de Vargas hi abunden els personatges secundaris i les subtrames. També la presència d'elements històrics i fins i tot bíblics. El sentit de l'humor també hi fa acte de presència.

En gairebé quatre dècades d'història, el premi Princesa d'Astúries de les lletres només ha reconegut set dones, entre les quals hi ha Carmen Martín Gaite, Fàtima Mernissi, Susan Sontag i Nélida Piñón. Entre els homes premiats hi ha Günter Grass, Amin Maalouf, Claudio Magris, Paul Auster i Philip Roth, mort ahir als 85 anys.