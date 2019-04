David Marín guanya el desè premi Crims de Tinta

El periodista i escriptor David Marín ha guanyat la 10a edició del Premi Crims de Tinta de novel·la negra, que convoca l'editorial RBA, amb l'obra 'Purgatori', una història ambientada entre la Vall Fosca, Balaguer i Lleida i que arribarà a les llibreries el pròxim 11 d'abril.

El jurat ha valorat l'obra de Marín per "la seva capacitat de desenvolupar una investigació policial que desperta l'interès del lector des de l'inici i manté el suspens i el ritme fins al final, sense oblidar posar el focus en temes de calat humà com la llibertat personal o els conflictes sentimentals". També han destacat "la factura clàssica" de l'obra, una història d'ambientació rural, per a la qual l'autor reflecteix la parla local i ofereix "un retrat fidel del dia a dia, tant laboral com personal, del cos dels Mossos d'Esquadra".

Alguns dels membres que el componen el jurat són Cristina Manresa, comissària del cos de Mossos d'Esquadra; Carlos Zanón, escriptor i comissari de BCNegra; Miguel Ángel Díaz, propietari de la llibreria SomNegra; Empar Fernández, professora i escriptora, i el periodista i director de la col·lecció Sèrie Negra de RBA, Antonio Lozano.

David Marín treballa en el setmanari 'La República' i des de 2008 viu a la comarca de la Noguera, des d'on ha publicat les novel·les 'Mala lluna' i 'Ciutat fantasma'. També ha escrit amb Marta Alòs el llibre de relats eròtics 'Amb X de sexe'; amb Pau Juvillà la novel·la 'Primàries de sang'; i ha participat en les compilacions de relats 'Assasins de Ponent', 'Comtes de terror' i 'Barcelona, viatge a la perifèria criminal'.

Instituït pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya el 2008, i convocat per RBA des de 2015, el premi Crims de Tinta s'ha convertit en un referent del gènere negre en català. Altres guanyadors en edicions anteriors han estat Marc Pastor, Carles Quílez, Teresa Solana, Agustí Vehí, Andreu Martín i Núria Cadenes.