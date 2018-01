La BCNegra es reinventa amb enginy

“En aquesta nova etapa de BCNegra busquem atreure tota mena de lectors, no només els que s’interessin pel gènere, i ho farem portant autors potents a la ciutat i plantejant activitats molt variades”. Amb aquestes paraules presenta la nova edició del festival literari Carlos Zanón, que fa uns mesos va assumir el relleu de Paco Camarasa amb la voluntat de reinventar una cita anual indispensable. “El pressupost d’enguany ha sigut de 162.000 euros, 20.000 euros més que l’any passat”, comenta Zanón a la Reial Acadèmia de Medicina, desviant els ulls de la gèlida taula de disseccions.

Una de les fites de la BCNegra d’enguany és la nòmina de participants. “Portem James Ellroy i Louise Penny, que és com tenir Elvis Presley i Joni Mitchell en un mateix festival -diu Zanón-. Però això només és el principi: vindran Leonardo Padura, Don Winslow, Claudia Piñeiro, Massimo Carlotto, Marta Sanz... I així fins a 106 noms”. La trobada té la vocació de crear comunitat no només lectora, sinó també autoral: “Tots els escriptors s’allotjaran al Regina i al Pulitzer. La intenció és afavorir un àmbit familiar”. Tots ells formaran part de 35 activitats que tindran lloc entre el 29 de gener i el 4 de febrer en espais com l’auditori del Conservatori del Liceu, però també en biblioteques -com l’Agustí Centelles, la Jaume Fuster i la Mercè Rodoreda-, l’antiga presó Model i el cinema Aribau.

Un tema central

Estudiar on es dona l’assetjament

Dissenyat per Natalia Zaratiegui, el cartell de la BCNegra 2018 trenca amb “el blanc, negre i groc que fins ara predominava”, explica l’artista. “Ens trobem amb una ciutat de nit plena d’edificis angulosos, inspirats per l’expressionisme alemany. Enmig dels escenaris urbans hi trobem alguns dels protagonistes del festival, que són assetjats per criminals i delinqüents”. Zaratiegui menciona una de les paraules clau de la nova edició de la rejovenida BCNegra: “L’assetjament és l’eix narratiu que se’m va acudir per estructurar la trobada -diu Zanón-. Un dels temes centrals de la novel·la negra és el de l’home corrent que s’enfronta amb els poderosos, aquell que busca la justícia en un món injust que l’amenaça”. Hi haurà tres actes centrats específicament en formes d’assetjament que han sigut explorades a través de la literatura. La primera serà l’assetjament escolar: Lolita Bosch, Juan Carlos Barroso i Graziella Moreno conversaran sobre les mil cares del bullying (30 de gener, 16 h). La segona serà l’assetjament de gènere, amb Luisgé Martín, Lucía Lijtmaer i Elisa McCausland (31 de gener, 17.15 h). L’assetjament a la xarxa, finalment, serà analitzat a partir de la mirada d’escriptors com Lorenzo Silva i Juan Soto Ivars i de l’experta en seguretat i comunicació aplicada a l’empresa Selva Orejón (31 de gener, 18.30 h). Totes tres seran al Conservatori del Liceu.

Desfilada de referents

Ellroy, Penny i Winslow, tres autors de renom internacional

El premi Carvalho 2018, James Ellroy, oferirà un discurs durant la recepció del guardó al Saló de Cent de l’Ajuntament (1 de febrer, 18 h), però també conversarà a l’Aribau Multicines amb Anna Guitart abans de la projecció de La dàlia negra -adaptació d’una de les seves novel·les dirigida per Brian De Palma- de l’últim llibre que se n’ha traduït, Mis rincones oscuros, on el novel·lista reconstrueix la investigació que va fer per aclarir l’assassinat de la seva mare (2 de febrer, 19.30 h). “Els Aribau s’incorporen com a escenari amb la jornada dedicada a Ellroy, però també amb el diàleg entre la canadenca Louise Penny i l’argentina Claudia Piñeiro, que serà seguit de Betibú, versió cinematogràfica d’una de les novel·les de Piñeiro”, explica Zanón. Serà el 3 de febrer, a partir de les 20.15 h. La BCNegra 2018 dedicarà sessions a reivindicar l’obra de Jaume Fuster -en parlaran el dia 29 de gener a les 20.15 h a la biblioteca que porta el nom de l’escriptor Margarida Aritzeta, Àlex Broch, Maria Antònia Oliver i Rafael Vallbona- i també a Jean-Patrick Manchette, renovador del polar francès, amb la participació dels novel·listes Marc Fernandez i Alexis Ravelo i el catedràtic Georges Tyras (Aribau Multicines, 3 de febrer, 10 h).

Don Winslow és un altre dels pesos pesants del festival. Conversarà amb Antonio Lozano sobre la novel·la Corrupción policial, un nou i addictiu retrat sobre el mal (3 de febrer, 16.30 h). Unes hores abans, també a l’Aribau, les escriptores Marta Sanz i Teresa Solana i l’editor Jorge Herralde explicaran per què Tom Ripley, personatge creat per Patricia Highsmith, continua sent inoblidable (13.15 h).

Novetats suculentes

Una mostra sobre Jordi Bernet, poesia ‘negra’ i una gran festa

El primer acte de la BCNegra 2018 serà la inauguració de l’exposició a la Biblioteca Jaume Fuster sobre Jordi Bernet, creador de Torpedo 1936, que explica les peripècies d’un despietat assassí a sou i el seu ajudant a la Nova York dels anys 30. “Els encerts més naturals i efectius de Torpedo 1936 són el fruit depurat d’anys d’expressiva experimentació negra -explica el comissari de la mostra, Joaquim Noguero-. És confessa la seva admiració pel cinema expressionista alemany i, sobretot, pel cine negre nord-americà dels anys 40, de Lang a Siodmak, Preminger, Wilder, Dmytryk i Huston, amb una estilització visual i un expressiu contrast entre el blanc i el negre que és la continuació del que van fer primer a Alemanya gent com el mateix Lang, Lubitsch i Murnau, i que té un eco evident amb el partit que treu del grafisme Bernet a Torpedo o en històries negres com Mr. Monster, en què el veritable monstre nia per sorpresa en la innocència trapella més blanca i inesperada”.

La BCNegra 2018 organitza també un recital de poesia negra a la Biblioteca Mercè Rodoreda, amb Roser Amills, José Antonio Arcediano, Jaume Subirana i Jordi Virallonga (30 de gener, 19 h). I motivarà una “festa canalla” a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. “Alguns dels autors del llibre BCN Noir, com Pedro Espinosa i Ricard Efa, dibuixaran en directe mentre 4Handsup DJs posaran música i els escriptors intentarem recuperar part de la mala fama que teníem”, explica Zanón.