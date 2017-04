Hi ha vida (i llibres) després de Sant Jordi

Després del tsunami de Sant Jordi no ve la calma. Malgrat que encara no ha passat ni una setmana des de la diada, la maquinària de les editorials ja funciona a tot gas per deixar a punt les novetats que ompliran les llibreries a l’estiu. Just abans dels mesos de vacances naixeran un bon grapat de títols ben heterogenis: autors fins ara inèdits en català, retorns de grans noms nacionals i internacionals, clàssics reeditats i algunes descobertes trepitjaran el mercat literari català amb ganes de seduir els lectors durant l’època més calorosa i plàcida de l’any.

‘Thrillers’ angoixants

Dues novel·les d’intriga i secrets per enganxar-s’hi durant l’estiu

L’escriptor italià Luca D’Andrea va debutar l’any passat amb una novel·la magnètica que ben aviat va escalar fins a les llistes dels més venuts del país. Un any després, el llibre, titulat La substància del mal, s’està traduint a 35 idiomes i ja es considera un bestseller internacional. Ambientat a les muntanyes del Tirol, el thriller gira al voltant d’un triple homicidi en una comunitat aïllada i plena de secrets. La novel·la, que s’ha comparat amb les narratives de Jo Nesbo i Stephen King, arribarà en català i en castellà el 15 de juny sota el segell de Rosa dels Vents. Un cosí germà del gènere és Ho sé tot de tu (La Campana / Penguin Random House Mondadori), de la britànica Clare Mackintosh, que firma una intriga psicològica de ritme frenètic i atmosfera angoixant prevista per a finals de maig. La protagonista de la novel·la es veu sotmesa a una espiral de problemes des del moment en què descobreix una foto seva a la secció d’anuncis classificats d’un diari i decideix investigar-ho. La Campana també prepara la sortida d’un thriller escrit per una altra autora britànica supervendes, un llançament internacional del qual no pot revelar el nom.

Descobertes insòlites

Contes de Corea del Nord i Nii Ayikwei Parkes, en català

Periscopi portarà el 29 de maig a Catalunya una de les poques mostres de literatura de Corea del Nord que han aconseguit sortir del país. Es tracta de L’acusació, un llibre format per set històries encapçalades per ciutadans que han viscut sota les penúries dels règims de Kim Jong-il i Kim Il-sung. L’autor dels relats s’amaga sota el pseudònim de Bandi i, a través dels seus contes, obre una finestra a un territori hermètic i totalitari. Abans de l’estiu també arribarà la veu de Wioletta Greg, considerada un referent de la literatura polonesa contemporània, que es podrà llegir per primera vegada en castellà amb Tragar mercurio (Rata). De caràcter autobiogràfic, la novel·la viatja fins a la infantesa de l’escriptora durant l’últim terç del segle XX i explora, des de la nostàlgia, qüestions com l’exili, el col·lapse dels règims comunistes de l’Europa de l’Est i el desencís davant un futur idealitzat i inabastable.

Dues de les sorpreses previstes per a l’estiu són debuts d’originals en anglès. D’una banda, el 14 de juny aterrarà a les llibreries El nostre lloc, la primera incursió en novel·la del poeta d’origen ghanès Nii Ayikwei Parkes, inèdit fins ara en català i castellà. Publicada per Club Editor i La Montaña Pelada, la ficció posa en dubte la lògica científica amb la història d’un forense que és enviat a descobrir un enigma màgic en un poblat d’un bosc de Ghana. La novel·la, que la crítica internacional ha lloat àmpliament, destaca per una veu mística plena de lirisme i elegància. En un context radicalment diferent, el cantant de folk indie nord-americà Joe Pernice trepitja per primera vegada el món de la literatura amb Esta canción me recuerda a mí (Blackie Books), la història d’un músic trasbalsat per un canvi personal. Es tracta d’una història basada, parcialment, en experiències personals.

Retorns esperats

Surt un nou volum de Knausgård i un relat d’Amélie Nothomb

Els amants de la prosa torrencial de Karl Ove Knausgård ja es poden reservar les vacances per retrobar-se amb l’escriptor. La cinquena entrega de la sèrie autobiogràfica La meva lluita arribarà el 17 de maig sota el paraigua de L’Altra (en català) i Anagrama (en castellà). Titulat Dies de pluja, el nou volum ressegueix la joventut de l’autor, que amb 20 anys es va traslladar a viure a Bergen per estudiar a l’Acadèmia d’Escriptura de Noruega. Allà toparà amb la necessitat constant d’encaixar socialment i de saber gestionar el fracàs.

La prolífica Amélie Nothomb també serà present entre les novetats literàries de la pròxima temporada. Ho farà amb El crim del comte Neville (Anagrama), un conte de fades amb aires de tragèdia grega i un punt de partida sorprenent: una jove inquieta intenta que el seu pare l’assassini per ajudar-lo a complir la predicció que li va fer una vident. Els elements surrealistes i les excentricitats pròpies de la prosa de l’escriptora belga formen part del relat, que aborda temes com el contrast entre la bellesa i la lletjor i els efectes de la monstruositat. El tercer retorn sonat de l’estiu serà el de Patrick Modiano amb la reedició de Joyita per part d’Anagrama. El segell rescata una de les narracions més delicades del premi Nobel de literatura, que s’embolcalla d’un aire melancòlic per acompanyar una jove pels carrers de París mentre segueix els passos de la seva mare.

Autors de casa

Nous llibres de Ferran Torrent, Teresa Solana i Sierra i Fabra

El periodista Marc Sendra, nascut de la ploma de Ferran Torrent, tornarà el 7 de juny amb una nova història sobre la cara fosca de la societat i la política valencianes. A Individus com nosaltres (Columna), l’escriptor de Sedaví fa entrebancar el protagonista amb un segrest i un assassinat en una novel·la que retrata, de forma implacable i amb ironia, la vida quotidiana de la gent que va contra corrent. El sentit de l’humor també agafa les regnes de Matèria grisa, el recull de relats de Teresa Solana amb el qual va guanyar el premi Roc Boronat. Previst per al maig sota el segell d’Amsterdam, el llibre està format per vuit històries entrellaçades de temàtica negra que aprofundeixen en la quotidianitat amb personatges molt nostrats.

Entre les novetats dels autors catalans també hi ha lloc per a històries del segle passat. L’escriptor banyolí Josep Navarro Santaeulàlia viatja fins als anys 40 a La sorra vermella (Proa), on desenvolupa la història de dos amics anarquistes que tornen clandestinament a Barcelona per buscar-hi la filla d’un d’ells. El llibre es publicarà el 3 de maig. Jordi Sierra i Fabra també ha escollit la segona meitat del segle passat com a escenari de la seva última novel·la Vuit dies de març (Rosa dels Vents), disponible a partir de l’11 de maig. Es tracta de la vuitena entrega de la sèrie policíaca de Miquel Mascarell, que en aquesta ocasió haurà d’investigar la desaparició d’un antic company de feina.

Clàssics recuperats

Els contes de Víctor Català i un text de Henry David Thoreau

Un dels títols que Club Editor té entre mans és De foc i de sang, una antologia de contes de Víctor Català elaborada per Lluïsa Julià. El volum, previst per al maig, traçarà una panoràmica de tota l’obra narrativa d’una de les escriptores més rellevants de la literatura catalana.

Pel que fa a clàssics estrangers, L’Avenç rescatarà el 25 de maig Flush, la biografia novel·lada de la poetessa Elisabeth Barrett elaborada per Virginia Woolf. La particularitat de l’obra és que està escrita des dels ulls del gos de Barrett, un cocker spaniel amb una vida agitada. Per la seva banda, Viena aposta per l’escriptor txec Leo Perutz, fins ara inèdit en català. El segell publicarà el 17 de maig El cavaller suec, una novel·la ambientada al segle XVIII i precursora del realisme màgic. En l’àmbit del pensament, Angle recupera Caminar, un dels textos més influents de Henry David Thoreau, amb motiu del bicentenari del seu naixement. Al llibre, l’autor nord-americà exposa la seva filosofia sobre la relació entre l’home i la natura.

Assajos, de Rússia a Kènia

Reflexions sobre el poder actual i el bagatge del segle XX

Rússia exerceix de nucli en dos dels assajos de la temporada estival. D’una banda, Peter Pomerantsev se submergeix en la part més delirant del país amb La nueva Rusia, que RBA publicarà a principis de juny. El llibre parteix de la tesi que hi ha un nou poder que canvia ràpidament i dona peu a una forma de dictadura disposada a desafiar Occident. D’altra banda, amb motiu de la commemoració del centenari de la revolució russa, Edicions de 1984 proposa Deu dies que trasbalsaren el món, en què John Reed relata les seves vivències durant l’esclat de la revolta bolxevic el 1917.

Timothy D. Snyder també mira al segle passat, tot i que ho fa amb una pretensió diferent. A Sobre la tirania (Destino), l’historiador nord-americà proposa 20 recomanacions del que podem aprendre del segle XX adaptades a les circumstàncies actuals. També en assaig, Raig Verd traurà a la llum dos títols del kenià Ngugi Wa Thiong’o, del qual ja va publicar a l’octubre Somnis en temps de guerra. El segell proposa Descolonitzar la ment, que recull les tesis de l’autor en termes de política cultural, i Desplaçar el centre, un llibre en què Thiong’o reivindica la lluita per les llibertats culturals i reflexiona sobre la distribució de poder i l’espoliació de l’Àfrica.