La trajectòria del poeta Jordi Pàmias, reconeguda amb el premi Jaume Fuster

El poeta lleidatà Jordi Pàmias rebrà aquesta tarda el XVII Premi Jaume Fuster, que lliura l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), per l'"excel·lència de la seva obra" i la seva constància, que l'han portat "a ser un referent per a les noves generacions de poetes". Nascut a Guissona (Segarra) el 1938, Pàmias va començar a ser conegut després de guanyar el 1972 el premi Joan Salvat-Papasseit per l'obra 'La meva casa', creant a partir d'aquest volum una obra poètica marcada per "la recerca d'un estil propi que es caracteritza per la bellesa expressiva, fruit d'un coneixement profund del llenguatge".

Al llarg dels anys, ha publicat una vintena de poemaris, entre els quals destaquen "Fantasia per a ús de la gent sàvia", premi Màrius Torres; "Flauta del sol", premi Carles Riba; "Àmfora negra", premi Vicent Andrés Estellés o "Terra cansada", premi de la Crítica Catalana i Crítica Serra d'Or. L'editorial Pagès ha publicat tota la seva obra poètica en sis volums i més de 1.100 pàgines.

Un premi "molt valuós"

Jordi Pàmias ha agraït el reconeixement i ho ha qualificat de "molt valuós", especialment, "perquè ve dels meus companys de lletres; han estat ells els que m'han escollit i no he estat jo el que m'he presentat al premi, esperant la valoració d'un jurat". També creu que s'ha tingut en compte "una trajectòria molt llarga, a la qual he dedicat moltes hores, intentant ser molt exigent".

Sempre tenint en compte la musicalitat dels seus versos -ell que és un gran aficionat a la música clàssica des de molt jove- Pàmias ha comentat que la seva obra té una relació "molt directa amb la terra" i ha precisat que sempre li ha agradat caminar pel camp, "fixar-me en les collites, en l'aspecte dels ametllers, o en les extensions de blat".

A la vegada, no ha obviat que en les seves reflexions plasma "la consciència del pas del temps, la renovació de la naturalesa, l'amenaça de la mort", sense oblidar l'experiència amorosa viscuda, molt relacionada amb la seva dona Maria i els seus fills i néts.

Tampoc no ha oblidat qüestions "molt de l'actualitat, com els avenços tecnològics o la comunicació no sempre fàcil entre les persones, així com les grans desigualtats socials". "No tot és pura alegria lírica en la meva obra, també hi ha insatisfacció davant el que passa al món", conclou.

Els escriptors distingits en anteriors edicions amb el Premi Jaume Fuster han estat Jesús Moncada, Quim Monzó, Jaume Cabré, Maria Antònia Oliver, Carme Riera, Feliu Formosa, Joan-Francesc Mira, Montserrat Abelló, Maria Barbal, Màrius Sampere, Emili Teixidor, Josep Vallverdú, Isabel-Clara Simó, Jaume Pérez Montaner, Joan Margarit i Carles Hac Mor, l'únic autor que l'ha guanyat a títol pòstum.