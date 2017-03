Mor el poeta i dramaturg Derek Walcott, premi Nobel del 1992

El poeta i dramaturg Derek Walcott, guardonat amb el Premi Nobel de Literatura el 1992, ha mort als 87 anys. Considerat un dels referents de la poesia del Carib, Walcott va ser un dels representats del realisme màgic poètic. Walcott va néixer el 1930 a Castries, una ciutat de l'illa volcànica de Santa Lucía, que forma part del grup d'illes Petites Antilles. Després d'estudiar a la universitat de West Indies a Jamaica, Walcott es va traslladar el 1953 a Trinitat, on va treballar com a crític de teatre i d'art. Més tard va obtenir una beca de la Fundació Rockefeller per estudiar a Nova York.

Va escriure una quinzena de llibres de poesia, entre els quals destaquen 'El viajero afortunado' (1981), 'Verano' (1984) i 'Omeros' (1990) –l'únic llibre publicat en català, en traducció de Ferran Estellés, per part de la Institució Alfons el Magnànim– un treball èpic format per set llibres que trasllada les històries de la Ilíada i l'Odissea a una illa antillana. De fet, l'experiència de créixer en una excolònia britànica va tenir una forta influència en la vida i les obres de Walcott, que està considerat un dels principals poetes de parla anglesa. Els seus poemes també estan molt marcats per la seva procedència caribenya i pel mestissatge de cultures i races del seu entorn familiar.

Més enllà de la seva faceta com a poeta, Walcott va escriure i dirigir més de 80 obres de teatre. També va exercir de professor a diverses universitats del Carib i va ensenyar art dramàtic i literatura a la universitat de Boston. El 1971 va ser guardonat amb l'Obie Award per l'espectacle 'Sueño en la montaña del mono' i el 2011 va rebre la Medalla d'or de la Reina a la poesia pel llibre 'White Egrets'.