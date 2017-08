Mor la poeta i actriu Fadwa Souleimane, una de les veus més reconegudes de l'oposició siriana

La poeta i actriu siriana Fadwa Souleimane (Alep, 1970 - París, 2017) ha mort aquest dijous a París a conseqüència d'un càncer. Souleimane va ser una de les primeres veus reconegudes que es va alçar contra el règim de Baixar al-Assad. Després de graduar-se a l'Institut Superior d'Art Dramàtic de Damasc i de treballar durant anys com a actriu al teatre, el cinema i la televisió, Souleimane es va convertir en un dels símbols de la mobilització pacífica a Damasc, Homs i Daraa.

El 2012 es va exiliar a França després de ser condemnada a mort pel règim d'Al-Assad. "Vaig marxar del meu país en contra de la meva voluntat", va declarar a 'Le Monde' poc després d'arribar a París. I va afegir: "Mai seré una refugiada".

Souleimane ha visitat Catalunya aquest estiu: va fer un recital a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac i un altre a l'Arts Santa Mònica, on va llegir part de la seva poesia. El seu únic recull publicat fins ara és 'À la pleine lune' (Éditions du Soupirail, 2013) i actualment ultimava 'Dans l'obscurité éblouissante'. Amb motiu del recital a l'Arts Santa Mònica Annie Batts va traduir al català una antologia de la seva obra.

"És factible escriure poesia avui en dia? –es preguntava l'autora en un text titulat 'Poètica'–. Sí, hi ha una escriptura poètica que és com un crit contra els tirans del món, que els recorda que els sirians i sirianes no som només notícies i nombres que apareixen a baix de la pantalla televisiva; ni tampoc simples organismes que només necessiten aixopluc, menjar i beure. Som éssers amb sentiments nobles i energies creatives tot i les penoses condicions de vida. Podem crear literatura i art, i gaudir-ne. Creiem en la necessitat de la supervivència a través de la poesia, que preserva la memòria dels fets". La veu de Souleimane s'ha apagat abans d'hora, als 47 anys, en ple procés de consolidació internacional.