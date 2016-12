Mor Alberto Laiseca, referent de la literatura argentina

Alberto Laiseca, un dels grans noms de la literatura argentina contemporània, va morir dijous a Buenos Aires als 75 anys. Al llarg de la seva carrera va publicar 20 llibres, cultivant tant la novel·la com la poesia, el relat curt i l'assaig.

La seva obra més important és la novel·la 'Los Sorias', que va dedicar una dècada a escriure. Una novel·la monumental –l'autor presumia que tenia 30.000 paraules més que l''Ulisses' de Joyce– amb la qual va ajustar comptes amb un veïns de la seva infància. Roberto Piglia la va qualificar de "millor novel·la argentina des de 'Los siete locos'", de Roberto Arlt.

Laiseca es va fer popular als 90 arran de la seva participació a programes televisius com 'Cuentos de terror', on l'escriptor exercia de narrador d'obres d'autors com Poe, Lovecraft i Horacio Quiroga. En el cinema va actuar a dos pel·lícules de Mariano Conh i Gastón Duprat, 'El artista' i 'Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo', basada en una relat del mateix Laiseca.