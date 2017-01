Marc Moreno guanya el vuitè premi Crims de Tinta

'Temps de rates', sisena novel·la de l'editor i novel·lista Marc Moreno (Barcelona, 1977) ha estat reconeguda amb el vuitè premi Crims de Tinta, que organitza BCNegra en col·laboració amb RBA-La Magrana i que està dotat amb 5.000 euros. La novel·la, que arribarà a les llibreries aquest divendres, està ambientada al barri barceloní de la Verneda i arrenca quan un traficant que fuig encoloma una motxilla amb 8 quilos de cocaïna al seu veí de replà. L'Eloi acaba cridant l'atenció dels mafiosos del barri, que volen saber d'on ha sortit tota aquella droga.

El jurat, constituït per Paco Camarasa, llibreter i comissari de BCNegra; Cristina Manresa, comissària del cos de Mossos d'Esquadra; Carlos Zanón, escriptor i guanyador del premi Dashiell Hammet 2015; Miguel Ángel Díaz, llibreter, i Jordi Rourera, editor d'RBA, ha decidit atorgar per unanimitat el premi a la novel·la de Marc Moreno -que es va presentar sense pseudònim- per la força dramàtica de l'argument i d'uns personatges desesperats i la mirada gens complaent a una realitat gairebé sempre amagada.

Una novel·la plena de perdedors

El jurat destaca que "des del tret de sortida (que no és un tret, sinó una motxilla plena de cocaïna que canvia de mans), el protagonista de 'Temps de rates' es troba amb un dilema sense solució que fa de motor -eficient i de gran potència argumental- a tota la novel·la". També ha tingut en compte "el fet de portar a l'extrem l'arquetip dels perdedors, creant uns antiherois supervivents i amorals que, malgrat tots els seus esforços per aconseguir el contrari, generen l'empatia en els lectors".

Finalment, el jurat ha posat en relleu "la voluntat de la novel·la d'acostar-se a la realitat menys amable, seguint la funció social pròpia de la novel·la negra". Moreno ha trobat el correlat perfecte per explicar unes vides sense perspectives, un espai literari on sembla que només hi hagi pobresa, delicte, droga i -si tot falla- mala sort, una autèntica bombolla tòxica per als personatges".

Moreno, editor de Llibres del Delicte, va debutar el 2011 amb 'Cabdills' i des de llavors ha publicat 'Independència d'interessos' (2013), 'Els silencis dels pactes' (2014), 'Contra l'aparador' (2015) i, juntament amb Sebastià Bennasar, Lluís Llort i Salvador Macip, 'La reina de diamants' (2014).