Nou llibre inèdit de Josep Pla

“L’ideal consisteix a fer-se totes les il·lusions possibles i no creure en cap”. Aquest és un dels aforismes que els lectors trobaran a partir de novembre al llibre inèdit de Josep Pla (1897-1981) que publicarà Destino i que n’inspira el títol. 'Fer-se totes les il·lusions possibles' serà el primer volum amb material inèdit des de 'La vida lenta' (Destino, 2014), i conté anotacions escrites durant la dècada dels 60. El material inèdit ha estat reunit per l’investigador Francesc Montero, que forma part de la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, i segons avança l’editorial el mateix Pla “havia previst incloure-les en un nou volum de l’obra completa que s’hauria titulat 'Noves notes disperses' o 'Vagues notes disperses'”, continuació del dotzè volum de l’Obra Completa, 'Notes disperses', que va aparèixer el 1969.

El llibre, d’unes 200 pàgines i que també es publicarà en castellà, inclou textos dedicats “al retrat de paisatges, a gent que va conèixer Pla –escriptors, personatges de Palafrugell i de la cultura barcelonina– i reflexions sobre l’esperit de Catalunya”, explica Emili Rosales, director editorial de Grup 62. El text que dóna títol al volum, 'Fer-se totes les il·lusions possibles', “és una mostra d’una vintena llarga de pàgines: un text madur”. Es tracta d’una de les peces més llargues del conjunt. Igual que a 'Notes disperses', els textos inclosos en el volum tenen extensions molt variades: hi abunden els articles breus, les descripcions i també els aforismes.

Info Els tres diaris telegràfics de Josep Pla

'La vida lenta' recollia tres dietaris telegràfics escrits els anys 1956, 1957 i 1964. “Va anar molt bé a nivell comercial –recorda Rosales–. De l’edició catalana se’n van vendre uns 5.000. De la traducció castellana, 3.000”. En aquells moments es va parlar de la possible publicació d’una altra llibreta planiana, amb anotacions corresponents als primers mesos del 1936. De moment, el que sí que apareixerà l’any un volum amb la correspondència entre Pla i Gaziel.

Un balanç positiu

L’anunci de 'Fer-se totes les il·lusions possibles' s’ha fet durant la valoració de l’últim any de Grup 62. “Publiquem uns 150 títols anuals en els segells per a adults –diu Josep Ramoneda, president del grup–. Fa una dècada n’havíem arribat a publicar uns 200. Hi ha hagut una reducció en el número de novetats per acompanyar millor els títols”. Ramoneda ha recordat que “deu anys enrere, Grup 62 era una editorial en fallida”. Actualment, en canvi, “compleix amb el pressupost i s’encamina a aconseguir en un futur proper uns resultats positius del 10%, igual que altres grans editorials europees”. La facturació actual del grup és “d’uns 40 milions d’euros, sumant l’editorial i la distribuïdora”. Entre els llibres de més èxit d’aquest any hi ha les últimes novel·les de Xavier Bosch, Sílvia Soler, Rafel Nadal i Pilar Rahola: “Totes elles han superat els 30.000 exemplars venuts, igual que 'Quan arriba la penombra', de Jaume Cabré”.

Entre les novetats destacades dels propers mesos hi ha una antologia d’Emily Dickinson a càrrec de Marcel Riera, 'No n’hi ha prou amb dir no' de Naomi Klein i una edició revisada d’'Els catalans als camps nazis', de Montserrat Roig.