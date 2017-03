Joan Puigdefàbrega guanya el 15è premi Gabriel Ferrater amb 'Deshora'

Una ratlla vertical recorre 'Deshora', el poemari de Joan Puigdefàbrega (Saragossa, 1967) amb el qual ha guanyat el 15è premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater. L'obra consta de cinc parts separades per aquest traç vertical que actua com "un camí per lligar les seccions", explica Puigdefàbrega. Els poemes de 'Deshora', escrits els últims tres anys, reflexionen sobre com les persones ens relacionem amb el món i amb nosaltres mateixos a través de la paraula. El poeta i escriptor Jordi Cornudella, que ha format part del jurat, destaca que "la maduresa de l'autor dóta de capacitat reflexiva als poemes" i defineix la veu poètica del guanyador com a "enormement atractiva gràcies als tons de novetat".

"Un poema es comporta com un objecte sense matèria. Té la mateixa influència estètica, i l'estètica ens relaciona sensorialment amb el món", diu l'autor. A partir d'aquesta idea, Puigdefàbrega ha distribuït els versos de tal manera que, segons Cornudella, "es crea una tensió formal a l'obra". La imatge de la pedra centra una de les seccions del poemari, mentre que en altres predominen elements de la natura com els minerals i els arbres. L'autor també estableix "un diàleg amb obres d'artistes de diverses disciplines", assenyala. 'Deshora' es publicarà al maig sota el segell d'Edicions 62.

Puigdefàbrega és tècnic oceanogràfic i combina aquesta professió amb l'escriptura. A banda de 'Deshora', és autor dels reculls 'Antilles' (Lleonard Muntaner, 2010) i 'Casa nostra' (Tinta invisible, 2013). Valorat amb 7.250 euros i una escultura de Pep Codó, el premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater és un dels guardons literaris més ben dotats de Catalunya. El premi està organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat, Edicions 62 i la Comissió Ciutadana Gabriel Ferrater. En edicions anteriors, ha reconegut Eva Baltasar (2015), Josep Domènech i Ponsatí (2014), Dolors Miquel (2006), Yannick Garcia (2003) i Marc Romera (2002).