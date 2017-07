El Fòrum Edita 2017 es pregunta pel futur immediat del sector

"Fa quinze anys es deia que ara, al 2017, ja no hi hauria llibres en paper –explica Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors de Catalunya i un dels tres codirectors del segon Fòrum Edita Barcelona, que se celebrarà del 5 al 7 de juliol–. Amb el pas del temps hem vist que la tecnologia no és el dimoni, tal com s'havia cregut, sinó un dels grans aliats del nostre sector". Javier Aparicio Maydeu, també codirector de la trobada –el tercet el tanca el periodista i escriptor Sergio Vila-Sanjuán–, afegeix: "En aquest fòrum ens hem plantejat un viatge al 2030, per saber com serà el món de l'edició d'aquí una dècada i mitja. Per mostrar aquest futur hem defugit els gurús. No volíem que el nostre futur ens el diguessin aquells que ni tan sols coneixen bé el nostre present".

Els "400 inscrits a la cita" –més del doble que en l'edició anterior– mostren l'interès creixent pel sector editorial a Barcelona. "Som capital de l'edició en català i en castellà, i també bressol d'escriptors i escriptores –comenta Jaume Collboni, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona–. Ens plantegem aquesta mirada al 2030 perquè la ciutat ha de tornar a pensar en gran i fer l'esforç de mirar lluny".

El Fòrum Edita Barcelona presenta una quinzena de conferències i taules rodones a la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Aquests són cinc dels actes imprescindibles de la trobada:

1 / Conferència inaugural d'Eduardo Mendoza. L'últim premi Cervantes parlarà sobre la seva relació amb els editors en l'únic acte que se celebrarà al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

2 / 'Tinc dotze anys i he deixat de llegir'. Com estimular els lectors perquè perseverin en l'afició de llegir quan entren a l'adolescència? Iolanda Batallé (La Galera), Sebas G. Mouret (booktuber), Gemma Lienas (autora i editora) i Care Santos (autora) parlaran de les estratègies per fidelitzar els joves lectors. Serà dijous, de 10.45 a 11.45 h.

3 / 'Realitat augmentada, algoritmes i altres tendències'. Marisol López, directora de l'Àrea Digital de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Pere Roset –d'Aumenta Solutions– i Marc Santandreu –de Tekstum– parlaran d'experiències d'última generació presentades pels experts que les estan desenvolupant. L'acte tindrà lloc dijous entre les 18.30 h i les 19.15 h.

4 / 'Perspectives de distribució'. Un dels temes més importants del moment –com i on arriben els llibres?– a través de la mirada de Patxi Beascoa, de Penguin Random House, Mónica Díaz, de la distribuïdora UDL–, Arantza Larrauri –de Libranda– i Joachim Schulte, d'Arvato SCM Solutions. Serà dijous a partir de les 19.30 h.

5 / 'Foment de la lectura i lluita contra la pirateria: eficàcia o fum?' L'augment de les descàrregues il·legals i les estratègies sobre com afrontar-les serà analitzada per Valentí Oviedo, gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona, Marta Rivera de la Cruz, presidenta de la Comisión de Cultura del Congrés dels Diputats, Óscar Sáenz de Santamaría, director general de Industrias Culturales y del Libro del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i Joaquim Torrent, director general de Creació i Empreses Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L'acte tindrà lloc divendres entre les 12.30 h i les 13.30 h.