Silvia Sesé assumeix la direcció editorial d'Anagrama

Silvia Sesé, que es va incorporar a l'abril del 2015 com a adjunta a la direcció d'Anagrama, assumeix a partir d'aquest dilluns la direcció editorial del segell, mentre que Jorge Herralde, el fundador, mantindrà la presidència de l'editorial que va fundar el 1969 a Barcelona.

El gener del 2016, el grup italià Feltrinelli va acabar d'adquirir el 99% de les accions d'Anagrama, i Herralde (de 81 anys) va quedar amb 1% simbòlic, i es va acordar que conservés la direcció editorial fins l'1 de gener del 2017. En un comunicat del mes de març s'informava que després d'aquesta data, continuaria "treballant estretament i amb total sintonia amb Silvia Sesé, la futura directora editorial, de provada capacitat i reconegut prestigi, la millor elecció segons l'opinió de col·legues i agents literaris".

Sesé, que fins a la seva incorporació a l'editorial havia estat responsable de ficció d'Ediciones Destino, és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i ha treballat en l'àmbit editorial des que va començar com col·laboradora 'freelance' per a diferents editors. Després d'ocupar diverses responsabilitats durant 15 anys a Círculo de Lectores, va portar entre 2007 i abril del 2016 la ficció d'Edicions Destino. Un dels seus grans èxits editorials va ser la trilogia de novel·les policíaques Millennium, del periodista i escriptor suec Stieg Larsson.

Operació Feltrinelli

L'editorial Anagrama va ser adquirida per Feltrinelli en una operació en la qual va tenir molt pes "l'estreta relació d'amistat de Jorge Herralde amb la família Feltrinelli", propietaris d'una editorial de referència internacional. Com a editorial independent, Anagrama, que es va enfrontar sovint amb la censura franquista, compta amb un catàleg que supera els 3.500 títols, amb noms indispensables de la literatura mundial, com el premi Nobel de literatura Patrick Modiano, els britànics Martin Amis i Ian McEwan i els francesos Jean Echenoz i Yasmina Reza, a més de popularitzar l'obra d'autors com Enrique Vila-Matas, Roberto Bolaño i Paul Auster, encara que cap dels tres formi part del seu catàleg actualment.

Els gestors del segell entenen que "amb el decidit i entusiasta suport de Feltrinelli i els seus projectes d'expansió a Espanya i a l'Amèrica Llatina, l'apassionant aventura Anagrama-Feltrinelli té un gran futur".