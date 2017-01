L'exquisida Ediciones del Subsuelo fa cinc anys

Ediciones del Subsuelo és una petita editorial barcelonina especialitzada en literatura centreeuropea i ha tancat el seu primer lustre de vida amb la publicació del llibre que André Gide va dedicar a Fiodor Dostoievski. Segons l'editora, Laura Claravall, "va ser l'entrada per la porta gran a Europa de l'autor rus".

Gide va descobrir el novel·lista rus a través de la seva correspondència, recorda Claravall, i "l'estrena teatral de 'Els germans Karamàzov' va permetre a Gide conèixer els seus colossals personatges, la qual cosa va desembocar posteriorment en una sèrie de conferències en les quals aprofundiria en altres obres de Dostoievski, com 'Els dimonis', 'L'adolescent', 'L'idiota' o 'Memòries del subsòl'".

Claravall ha comentat que a Subsuelo s'identifiquen plenament amb Dostoievski, "un autor més incòmode que Tolstoi i Turguénev" i, de fet, "el mateix nom de l'editorial dóna algunes pistes sobre el motiu d'haver escollit aquest llibre per celebrar el seu cinquè aniversari, que coincideix amb els 195 anys del naixement de Dostoievski".

Un balanç positiuL'editora fa un "balanç positiu" d'aquests cinc anys d'Ediciones del Subsuelo, ja que van començar el 2011, en plena crisi. "Sempre he pensat que hi hauria recorregut per anar a millor", diu. L'editorial manté l'estratègia del primer dia: "Fem pocs títols a l'any, quatre o cinc, entre narrativa i assaig, un ritme adequat per la nostra mida i sensibilitats".

Claravall assegura que han complert les expectatives econòmiques inicials: poden "subsistir" i cada vegada arriben a més lectors, la qual cosa els permet "seguir la producció plantejada al principi" i "encarar el futur amb cert optimisme". L'editora pensa que Ediciones del Subsuelo ha trobat l'espai que als grans segells no els interessa massa: "llibres inèdits en castellà i majoritàriament de centreeuropa en narrativa, mentre que en assaig busquem autors com Proust, Dostoievski, obres que giren sobre la literatura en general o la creació literària". Entre els títols del catàleg de l'editorial hi ha 'El club de los asesinos de letras', de Sigismund Krzyzanowski, 'El latín ha muerto, ¡viva el latín!', de Wilfried Stroh, 'El lago desconocido entre Proust y Freud', de Jean-Yves Tadié i 'Los amores de Franz Kafka', de Nahum N. Glatzer.

El mes de febrer vinent Subsuelo publicarà una recopilació de textos de Béla Hamvas, del que Acantilado ja va publicar "La filosofía del vino"; i abans de l'estiu veurà la llum el segon volum de la trilogia alpina de Werner Kofler, "Hotel luz de crimen". En la mateixa època estival editarà un assaig de Toni Montesinos sobre escriptors destacats de la literatura universal, com Goethe i Tolstoi, que utilitza com a excusa per "descriure l'època en que van escriure i parlar d'altres autors amb els quals van treballar".