Les xifres de les lletres

No hi ha llibre sense autora. I sense una editora decidida a publicar-lo, tampoc. Amb autora i editora, doncs, la roda de fer llibres engega. Després venen les correctores -més d’una, aviso-; la primera s’encara al text original i hi fa la correcció més profunda, les següents ja el revisen maquetat i en poleixen els serrells fins a deixar-lo a punt de solfa. Si el text està en un altre idioma, ens cal una traductora -i afegim que les traduccions també es corregeixen més d’un cop-. El text maquetat no es fa per art de màgia, necessitem una maquetista. I si va il·lustrat, una il·lustradora; si porta fotos, una fotògrafa; si hi surten mapes, una cartògrafa. Tota aquesta gent l’ha de coordinar algú perquè la feina surti com cal, l’editora de taula o coordinadora editorial. I tota aquesta gent, a més, cobra per la feina que fa, per això necessitem un departament de producció que s’encarregui de la gestió del cost del llibre. Paral·lelament, el departament de premsa treballa en la campanya per donar a conèixer el llibre, i collen la dissenyadora de la coberta perquè els doni ja la imatge definitiva del llibre per a la nota de premsa. Quantes persones hem dit fins ara? Prop d’una quinzena i el llibre encara no ha tocat paper. Caldrà fer proves d’impressió i revisar-les: com més ulls, més net quedarà el llibre. I en acabat l’imprimiran i l’enquadernaran i la distribuïdora el repartirà per totes les llibreries. Les de premsa n’enviaran un exemplar a totes les periodistes culturals de l’agenda. A les biblioteques el començaran a comprar. I entre totes faran que el llibre existeixi, arribi a les lectores i sigui llegit. El llibre valdrà menys de vint euros en molts dels casos i hi hauran intervingut una vintena de persones, en el seu procés de producció. Ens hem deixat gent, com ara qui gestiona els contractes d’autoria i de traducció, i s’encarrega de tot el que apareix a la pàgina de crèdits, dipòsit legal i ISBN inclosos. I després heu de saber que hi ha llibres amb índex onomàstic, llibres amb CD, llibres pop-up, llibres de cuina..., que fan que moltes altres professions intervinguin en la producció: indexadores, músiques i tècniques de so, cuineres i fotògrafes gastronòmiques, arquitectes del paper... Un dia les del gremi hem de fer un exercici de transparència, que en diuen ara, i posar damunt la taula totes les xifres de les lletres, els números que cal fer perquè un llibre arribi a les lectores i totes ens hi hàgim guanyat dignament la vida.