Si no vigilem, acabarem col·lapsant dramàticament

Una insidiosa font d’interferència consisteix a desplaçar lleugerament la semàntica d’un mot perquè coincideixi amb la d’un estrangerisme aparentment equivalent. Passa sovint amb els anglicismes. N’és un exemple l’ús de dramàtic i dramàticament. Els diaris econòmics van plens de baixades i pujades dramàtiques que de dramàtiques no en tenen res. ¿Pot pujar dramàticament el nivell de vida? El dramatic anglès expressa la idea d’un gran canvi en poc temps, que sovint és dramàtic però de vegades és positiu. Caldria traduir-lo per sob tat, radical, espectacular, etc.

D’un temps ençà també passa amb col·lapsar. De cop i volta tot col·lapsa: els edificis, l’economia i fins i tot el planeta. Abans un edifici queia, s’ensorrava o s’enfonsava. I ara molt sovint s’esfondra: un arcaisme que fa uns anys només era viu a les Illes i que per a alguns correctors veterans encara té un dring refistolat. Però pot col·lapsar?

El problema és que la pressió de l’anglès s’alia aquí amb l’etimologia: collapsus en llatí vol dir caiguda, ensorrada. I això explica que la Neoloteca ja reculli col·lapsar en el sentit tècnic de “deformar-se, una estructura, fins a un punt crític, de manera que hi ha el perill que se’n produeixi la caiguda total o parcial”.

Fabra va definir col·lapse com a “depressió sobtosa i extrema de lesforces vitals” i el DIEC2 l’admet en el sentit mèdic d’insuficiència circulatòria, en l’econòmic de paralització de les activitats i en l’astronòmic de col·lapse gravitacional. Per extensió del sentit circulatori, diria que també el trànsit es pot col·lapsar. Però col·lapsar, ara com ara, només pot ser transitiu (X col·lapsa Y). En l’ús intransitiu hem de dir col·lapsar-se (Y es col·lapsa).

En un registre més col·loquial, ens col·lapsem quan ens bloquegem i no som capaços de reaccionar. Convertir col·lapsar o col·lapsar-se en sinònim d’ ensorrar-se, enfonsar-se o esfondrar-se -sobretot quan parlem d’edificis- em sembla abusiu i innecessari, i delata una clara influència de l’anglès.