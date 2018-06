“Encara que als mil·lennials els pugui semblar estrany”

“Ala meva infantesa no hi havia youtubers, ni internet, ni tan sols televisió, encara que a alguns mil·lennials els pugui semblar estrany”, va dir Monzó en el seu discurs d’acceptació del Premi d’Honor. Bé, no exactament, ell va dir “milènial” o, escrit tal com exigeix una ortografia escrupolosa, “ millennial ”. Amb una cursiva que ens indica que és un mot anglès. De fet, en la infantesa de Monzó tampoc no hi havia millennial(s), mil·lennials o mil·lennistes, que és la forma catalana que proposa el Consell Supervisor del Termcat (CST).

Per què mil·lennista? El CST considera que és coherent amb mots com quatrecentista (relatiu al segle XV) o viutcentista (relatiu al segle XIX). Potser és coherent, però el cert és que l’ús -l’espontani del carrer, però també el més reflexionat dels comunicadors i escriptors- no se sent gens còmode amb mil·lennista i opta (igual que Monzó en el seu modèlic discurs) per l’anglicisme millennial (pronunciat milènial ).

Si volem evitar que el millennial, com el baby boomer, no acabi mai de ser català, crec que hi ha una proposta amb força més ganxo: mil·lennial (pronunciat mileniàl ). Perquè les propostes del CST arrosseguin l’ús, cal que, entre dues formes igual de ben formades, opti per la que enganxa més. I, si pot ser, també per la menys excèntrica: la més afí a la cultura global tan pròpia dels mil·lennials.

Contra el que afirma el CST, mil·lennial no és una mera adaptació fonètica o ortogràfica del mot anglès. És també una paraula a què el català pot arribar tot sol afegint a mil·lenni el sufix -al, que vol dir “relatiu o referent a”; exactament igual com tro pical és relatiu al tròpic i intel·lectual relatiu a l’ intel·lecte.

Tampoc té raó el CST quan, per abonar mil·lennista, assegura que és més paral·lel al castellà milenista i al francès milléniste. La Fundéu (i també Álex Grijelmo) fa temps que propugna milenial (seguit de milénico ) com a millor adaptació, i ni tan sols es planteja milenista. I tots els mitjans francesos opten per un millennial, no cal ni dir-ho, ben agut.