Els còmics que llegirem el 2021

El sector del còmic espera que el 2021 es mantinguin les bones sensacions dels últims mesos del 2020, en què les bones vendes de títols com Regreso al Edén de Paco Roca van compensar una mica el daltabaix que va representar el tancament de les llibreries del març, que també va obligar les editorials a refer els seus calendaris i endarrerir al 2021 títols anunciats per al 2020 com La tempestad i El futuro que no fue. El primer, que arribarà a l'abril, és el comiat d'Alan Moore del còmic, l'última i definitiva entrega de les aventures de La liga de los hombres extraordinarios; el segon, que es publica al març, és un spin-off de la sèrie Roco Vargas de Daniel Torres protagonitzat pel detectiu Archie Cooper i vol ser un homenatge a revistes de còmic dels 80 com Cimoc.

Ana Penyas, que el 2018 va ser la primera autora a guanyar el Premio Nacional amb Estamos todas bien, publicarà al març Todo bajo el sol, que aborda el drama humà provocat per l'especulació immobiliària a la costa valenciana. Un altre Premio Nacional, Javier Olivares, publicarà el seu primer còmic amb guió de Jorge Carrión, Warburg & Beach, una novel·la gràfica experimental que entrelliga la història de l'historiador Aby Warburg i la fundadora de la llibreria Shakespeare & Company, Sylvia Beach. També en clau de no-ficció, Oriol Malet publicarà un ambiciós treball gràfic sobre el moviment de l'art brut. Dos clàssics del còmic espanyol publicaran nous treballs: Esteban Maroto, les personals adaptacions de contes clàssics d'Érase una vez i Carlos Giménez Mientras el mundo agoniza, una nova història del personatge Dani Futuro en clau crepuscular. Però el còmic més esperat és segurament Romeo muerto, el retorn de Santiago Sequeiros després de 20 anys treballant en aquesta obra monumental i maleïda.

Confirmant la puixança de les autores de còmic, el 2021 serà l'any de les dones: Sara Soler relatarà en clau biogràfica la transició de gènere de la seva parella a Us –que ja va circular com a fanzín i ara editarà Astiberri–, Genie Espinosa dibuixarà el viatge psicodèlic de tres amigues a Hoops i la dibuixant portuguesa establerta a Barcelona Filipa Beleza retratarà en clau còmica la vida en parella a Hacerse mayor es una mierda. També arribaran els segons treballs de dues autores revelació dels últims temps, María Medem i Laura Pérez, així com els nous còmics d'Anabel Colazo, Teresa Valero (el thriller Contrapeso, ambientat al Madrid dels anys 50) i Núria Tamarit per partida doble, ja que publicarà Gigante amb Norma i Enebro amb La Cúpula. Alguns d'aquests noms estaran presents en l'antologia Gràfica Radiant, el recull de la secció de còmic d'avantguarda de l'ARA que publicarà Norma a l'abril amb portada de Max; també a l'abril arribarà l'antologia del Premi ARA de Còmic en Català, que portarà per títol Vinyetari i recollirà les millors historietes de no-ficció presentades al premi.

El panorama internacional també es presenta interessant. Al febrer començarà Rorschach, una minisèrie sobre el personatge de Watchmen firmada pel guionista de moda Tom King i el dibuixant vilanoví Jorge Fornés. Un altre tàndem interessant és el que formen a Semillas la veterana guionista Ann Nocenti i el dibuixant val·lisoletà David Aja, en la seva primera obra llarga des de l'aclamada Ojo de Halcón. Panini estrenarà l'any amb un crossover mutant dissenyat per l'home que ha revitalitzat els X-Men, Jonathan Hickman, i ECC publicarà més endavant l'esdeveniment més contundent de DC: Noches oscuras: Death Metal, de Scott Snyder i Greg Capullo. L'estrena al cinema de Los Eternos anirà acompanyada d'una nova sèrie dels personatges creats per Jack Kirby i Peter David recuperarà a Maestro el Hulk dèspota que governava la Terra amb mà de ferro al clàssic dels 90 Futuro imperfecto. També arribaran dos títols premiats amb l'Eisner: la biografia de l'actor George Takei Éramos el enemigo i la minisèrie de ciència-ficció distòpica Little Bird.

D'Astèrix a 'Krazy Kat'

El còmic francès té marcat al calendari el 21 d'octubre, el dia en què es publicarà un nou Astèrix de Ferri i Conrad. El 2021 també es publicarà una nova entrega de Blake & Mortimer, la primera part de la trilogia Revolución –premi d'Angulema 2020 al millor àlbum– i Atom agency de Yann i Olivier Schwartz, els autors de Gringos locos i La mujer Leopardo. El francès Guy Delisle torna al gènere autobiogràfic amb Crónicas de juventud, l'autora de La levedad, Catherine Meurisse, dibuixarà els seus records d'infància a Los grandes espacios i un altre valor segur de la novel·la gràfica europea, Frederik Peeters, donarà continuïtat al clàssic Píldoras azules amb Oleg. L'editorial Fulgencio Pimentel reunirà els fanzins i rareses de Simon Hanselmann a Café Romántica i publicarà el serial que l'australià va anar penjant a Instagram durant el confinament, Crisis zone. L'alemany Ralf König passejarà un altre cop els seus gossets Roy & Al i es publicarà un còmic pòstum de Juan Padrón, l'autobiografia Mi vida en Cuba.

Però un dels grans esdeveniments de l'any ni tan sols serà novetat: el 2021 La Cúpula publicarà una nova edició de les planxes dominicals del clàssic Krazy Kat de George Herriman –començant per un volum amb les del 1916 i 1917– amb nova traducció de Rubén Lardín i una retolació que, a diferència de les edicions anteriors, imitarà l'expressiva lletra de Herriman. Planeta Cómic seguirà completant la bibliografia d'Osamu Tezuka amb la publicació de l'inèdit Jiletta i retrà homenatge al creador d'Astro Boy amb els tres volums de Tezucomi, el primer amb portada de Paco Roca. Un altre clàssic del manga que veurà la llum el 2021 és Kamen Rider de Shotaro Ishinomori i entre les novetats destaquen el shonen juvenil Mashle de Hajime Komoto i el josei (manga femení) Tokyo girls. I del cada vegada més important còmic infantil arribaran 4 cobayas mutantes, nova sèrie del creador de Superpatata i Félix & Calcita, Artur Laperla; un nou llibre de Kay O'Neill –el nou nom de l'autora de La sociedad de los dragones de té, que ara s'identifica amb el gènere no binari– i Snapdragon, de la guionista de Leñadoras Kat Leyh.