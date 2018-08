Plàcid Garcia-Planas: “Hi ha el segle XX I l’anunci de com serà el XXI”

Plàcid Garcia-Planas, des de la secció d’internacional de La Vanguardia, ha cobert notícies com l’enterrament de l’aiatol·là Khomeini, la caiguda del Mur de Berlín, la invasió de Kuwait, les guerres balcàniques i les guerres de l’Afganistan. Des del març del 2016 és el director del Memorial Democràtic. La seva recomanació és obra d’un espectador privilegiat de la història i testimoni del final d’una època: Ernst Jünger (1895-1998). El filòsof i escriptor alemany va escriure entre el 1931 i el 1933 El mundo transformado i El instante peligroso, que Pre-Textos va publicar en un sol volum el 2005. Són dos fotollibres en què les imatges no estan ordenades cronològicament. “Reflexionen sobre les masses i la tècnica”, diu Garcia-Planas.

Jünger, que havia viscut la Primera Guerra Mundial, profunditza a El instante peligroso sobre els perills que comporta la guerra tecnificada, la violència política, la irrupció de nous enginys tècnics o les catàstrofes naturals. A El mundo transformado, contraposant imatges i peus de foto contundents, analitza com ha canviat el món després d’aquella guerra. Hi surten policies de Los Angeles amb guants de boxa i porres de goma agredint comunistes amb aquesta frase de Jünger: “La porra és el símbol de la democràcia alhora humana i enèrgica”. O uns policies britànics detenint dones a l’atur, acompanyats d’aquest text: “No hi ha unanimitat pel que fa el contenciós sobre qui representa realment el poble”. “En aquests dos llibres no només hi ha el segle XX: anuncien el segle XXI”, opina el reporter i director del Memorial Democràtic. “Jünger despulla les paradoxes dels anys 30 i quan ho llegeixes ara t’adones que aquestes paradoxes continuen vives i, fins i tot, que estan accentuades i normalitzades. Hem normalitzat aquell vertigen que Jünger va saber veure fa gairebé un segle”. Garcia-Planas també és autor de llibres com Jazz als despatxos de Hitler i El marqués y la esvástica.