Mor l'escriptor Enrique de Hériz als 55 anys

L'escriptor barceloní Enrique de Hériz ha mort als 55 anys, segons han informat a Europa Press fonts properes a l'autor. De Hériz va estudiar filologia hispànica a la Universitat de Barcelona (UB) i, des de molt jove, va començar a desenvolupar la seva trajectòria editorial com a traductor i com a editor. L'any 2000 va abandonar el càrrec com a director editorial d'Ediciones B per dedicar-se exclusivament a l'escriptura. Va publicar 'El día menos pensado' (1994), 'Historia del desorden' (2000), 'Mentira' (2004) –que li va valdre el premi Llibreter– i 'Manual de la oscuridad' (2009).

Totes aquestes novel·les, publicades amb Edhasa, són fruit de períodes de reflexió i investigació i el van consolidar com un dels escriptors espanyols més llegits. L'editorial destaca que en les novel·les de De Hériz sobresurt la recerca de l'absència de presses i concessions, que dona com a resultat un conjunt d'obres molt cuidades i reflexionades sempre precedides de llargs períodes d'investigació i preparació. A banda de la seva feina com a escriptor, De Hériz va traduir l'edició íntegra i revisada de 'Robinson Crusoe' i 'Nuevas aventuras de Robinson Crusoe' de Daniel Defoe.