Mor l'emblemàtica editora britànica Diana Athill als 101 anys

Gràcies a la publicació del volum de memòries 'Stet. Vale lo tachado' a l'editorial Trama el 2010 –deu anys després de l'edició anglesa– els lectors catalans van poder descobrir part de l'anecdotari i el sentit de l'humor britànic de Diana Athill, un dels grans noms de l'edició en llengua anglesa que, així i tot, es definia com una "editora de taula" i prou.

Nascuda el 1917, Athill va treballar per a la BBC durant la Segona Guerra Mundial i quan es va acabar el conflicte va ajudar André Deutsch a tirar endavant l'editorial Allan Wingate. El 1952 va canviar de nom i va adoptar el nom del director. Va ser des d'allà que Athill va ajudar a construir un catàleg d'una gran ambició treballant en les edicions britàniques d'autors nord-americans com Philip Roth, Norman Mailer, John Updike i Jack Kerouac, però també amb el controvertit premi Nobel de literatura V.S. Naipaul, la problemàtica Jean Rhys i autores franceses com Simone de Beauvoir.

La segona vocació d'Athill

A banda de la seva brillant trajectòria com a editora, Athill també va escriure diversos llibres, com ara el recull de contes 'An unavoidable delay' (1962) i diversos volums de memòries. A més de 'Stet. Vale lo tachado' destaca 'Antes que esto se acabe', guanyadora del prestigiós Costa Award el 2008 (i que Duomo va publicar en castellà el 2011). El seu últim llibre va ser 'A Florence diary' (Granta Books, 2017), on rememorava el viatge que va fer a Florència amb una amiga l'estiu del 1947.