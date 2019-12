Mor Sonny Mehta, 'tità' de l'edició nord-americana

Tot i que va començar la seva carrera com a editor a Londres, a Rupert Hart-Davis, Granada Publishing i Paladin Books –en què va rellançar el conegudíssim, a hores d'ara, segell Picador–, Sonny Mehta passarà a la història del sector del llibre gràcies a les més de tres dècades que ha dedicat a la nord-americana Knopf, de la qual ha estat director editorial des del 1987.

Mort a Nova York als 77 anys a conseqüència de les complicacions d'una pneumònia, Mehta ha incorporat al catàleg de Knopf mitja dotzena d'autors que acabarien guanyant el premi Nobel de Literatura: Kazuo Ishiguro, Alice Munro, Orhan Pamuk, Imre Kertész, V.S. Naipaul i Toni Morrison. La llarga llista d'autors de Knopf inclou també, entre molts d'altres, Julian Barnes, James Ellroy, Gabriel García Márquez, Anne Tyler, Michael Ondaatje i Joan Didion.

Des del 2009, Knopf es va unir amb Doubleday i va incorporar autors d'una gran popularitat com ara John Grisham, Dan Brown i Margaret Atwood. I el 2013 el grup es va incorporar al gegant Penguin Random House. Ha estat Penguin qui ha fet un comunicat oficial aquest dimarts i l'ha definit com a "tità de l'edició": "La contribució de Mehta al món de les lletres i el sector editorial no té precedents. El seu elevat nivell d'exigència va ser un far per al món del llibre (...). Era una figura molt estimada a Knopf, treballant en allò que sempre va voler, vivint entre llibres, dels llibres i pels llibres i els seus autors".