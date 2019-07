Sebastià Portell: “M.M. Marçal va més enllà del «tres voltes rebel»”

L’escriptor i dramaturg mallorquí Sebastià Portell recomana l’única novel·la de Maria-Mercè Marçal, La passió segons Renée Vivien (1994), i rememora la figura d’aquesta poeta pionera parlant sobre l’amor entre dones. Portell es va inspirar en aquesta obra per escriure la seva última novel·la, Ariel i els cossos (Empúries, 2019). Ariel és un personatge que no està disposat a definir la seva identitat, i en l’obra de Marçal en trobem un de semblant: Vivien. “És una de les primeres representacions protoqueer de la literatura catalana”, diu el mallorquí.

Portell considera que aquesta obra de Marçal és massa poc coneguda, i atribueix part de la culpa d’aquesta mancança als interessos que hi ha darrere la construcció de la seva figura pública. “El poemari Divisa la representa, però ben sovint es fa servir com a coartada per a resumir tota una obra que va molt més enllà del «tres voltes rebel», que amplifica i supera aquest discurs”, explica Portell. Segons l’autor, “no tothom pot llegir La passió segons Renée Vivien sense desconstruir-se com a cos, com a membre d’una societat masclista i d’una cultura totèmica”, ja que Marçal hi reflexiona sobre aspectes com la identitat femenina i l’amor entre dones.

L’escriptora ha tingut una gran influència sobre el jove autor, que, afirma: “La tradició és gairebé tan important com superar nocions sublimadíssimes com la d’originalitat”. Portell va entrar en l’univers de Marçal a través de la seva poesia, i va continuar llegint-ne aquesta novel·la i també els seus assajos. Un dels aspectes que li interessa més de Marçal és la influència que ha tingut en la literatura catalana: “Ficar el dit a la nafra de qui no vol rellegir les veus que molts s’han cuidat de silenciar o menystenir”. Ell es considera hereu d’aquest llegat.