David Caño guanya els Jocs Florals de Barcelona

El poeta David Caño (Olot, 1980) ha guanyat els Jocs Florals de Barcelona d'aquest any amb el poemari 'Un cos preciós per destruir'. Caño ha publicat els poemaris 'Barcelona' (Galerada, 2007), 'He vist el futur en 4D' (Moll, 2009), 'PostMortem. I del no-res, TOT' (Tigre de Paper, 2012), 'Teresa la mòmia', amb Lluís Calvo (Pont del Petroli, 2013), 'Res és ara ni això' (Terrícola, 2013), 'De Penitents a Desemparats (com dos carrers de Barna)', amb Ricard Mirabete i fotografies en blanc i negre de Carles Mercader (Tanit Poesia/La Garúa, 2014) i 'iNictàlgia' (Terrícola, 2017). En aquesta edició del premi es van presentar 88 obres.

David Caño ha fet centenars de recitals arreu dels Països Catalans i en diverses ciutats europees, ja sigui en solitari o a partir d'espectacles musicals. També ha col·laborat o col·labora en diverses publicacions com a periodista, entre les quals destaquen 'Benzina', 'La Directa', 'L'Accent', 'El Punt Avui', 'Núvol', 'Crític' i 'Illacrua'.

El guardó es lliurarà el 13 de maig en un acte al Saló de Cent de l’Ajuntament, en el marc del Barcelona Poesia.

Els mantenidors del premi van ser Manuel Forcano Aparicio (president), Maria Josep Escrivà Vidal, Josep Lluch Puig, Jordi Marrugat Domènech, Ponç Pons Giménez i Mireia Calafell Obiol. L’obra es publicarà a la col·lecció 'Ossa Menor' d’Edicions Proa.