El llibre en català continua creixent

Amb una facturació de 238,65 milions d’euros el 2016, el llibre en català continua retallant distància respecte les dades d’abans de la crisi –vuit anys enrere les vendes anuals estaven valorades en 255,56 milions–. “És una bona notícia per diverses raons –explicava ahir Montse Ayats, presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana–. En primer lloc, perquè creixem un 3,6% respecte l’any anterior, i aquest creixement es dóna per tercer any consecutiu. En segon lloc, el llibre en català ha crescut sense que augmenti el número de títols publicats: això vol dir que venem més i millor el que publiquem. A#més, dels 11.343 títols editats el 2016, 1.800 corresponen a traduccions d’altres llengües al català”. Si es posa en context la xifra en relació a les vendes totals de Catalunya –que representen 491,2 milions d’euros–, el percentatge que es correspon al català és del 45,5%. “Així i tot, si hi descomptem el llibre de text, el percentatge baixa fins al 25,4%, una xifra que s’acosta al percentatge de lectors habituals en la nostra llengua, que segons l’últim estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya és del 27,4%”.

Montse Ayats va aprofitar per recordar que la xifra de traduccions podria créixer l’any que ve tenint en compte un nou ajut de la Institució de les Lletres Catalanes, dotat amb 300.000 euros. Així mateix, el Servei d’Adquisició Bibliotecària de la Generalitat destinarà també un milió d’euros extra a la compra de fons. “El 31% de traduccions que s’han fet el 2016 al català han estat des de l’anglès –va dir–. Les traduccions castellanes representen el 20%, les franceses el 15% i les italianes el 10%. La resta de llengües se situen per sota del 5%”. L’any passat es van traduir llibres al català de fins a 39 llengües diferents. “Una de les assignatures pendents, i ja hi estem treballant, és posar a disposició dels lectors més títols de no ficció –va comentar–. També volem que creixin els títols publicats en còmic i en ciència-ficció i fantasia, que en català ara per ara són testimonials”.

Objectiu: batre un nou rècord

Des del 8 i fins al 17 de setembre, la 35a edició de la Setmana del Llibre en Català s’instal·la una vegada més a l’avinguda de la Catedral de Barcelona. “L’any passat vam dir que era la més gran de la història. Aquesta la supera –anunciava Joan Sala, president de la cita anual i editor de Comanegra–. És la més internacional de la història, amb la presència d’autors com Paul Auster, que és el nostre convidat especial d’enguany, el poeta italià Nanni Balestrini i l’assagista Mary Beard, però també hi ha més de 270 activitats on hi participen autors catalans, que són els grans protagonistes de La Setmana, s’hi presenten més de 200 novetats editorials i hi haurà 163 expositors en 62 mòduls”. A més, tal com va explicar Ilya Pérdigo, vicepresident de La Setmana i editor d’Alrevés, “aquest 2017 s’ha fet un esforç per mirar cap a l’exportació de drets de la literatura catalana”, i en aquest sentit és ressenyable “la visita de 16 editors estrangers de literatura per a adults, però també especialitzats en infantil i juvenil”. “Fer una fira no es basa només en la compra i venda de llibres, en aquesta ocasió la col·laboració amb l’Institut Ramon Llull ha estat crucial –va afegir–. Els editors estrangers tenen més de 350 reunions programades amb agències i editorials”. Pérdigo va recordar que La Setmana “avança cap a un saló del llibre”, i de cara a l’any que ve la voluntat és “tenir un país convidat”.

Joan Sala va apel·lar a l’èxit de la Setmana de l’any passat per demostrar que encara pot créixer. “Es van facturar un total de 354.000 euros, un increment del 16,6% respecte el 2015, any en què ja s’havia aconseguit un rècord de vendes, amb un valor de 304.000 euros –va dir–. Dels 22.300 exemplars que es van vendre el 2016, un 45% es corresponia a llibre de fons i el 55% restant a novetats”. La diversitat de títols presents a La Setmana continua sent ressenyable, i la resposta dels lectors indica que cal seguir lluint la feina feta al costat de les publicacions més immediates.

Cinc 'hits' de la Setmana del Llibre en Català

Paul Auster

Presentarà '4 3 2 1', una novel·la de gairebé 1.000 pàgines, amb Antoni Bassas (9 de setembre, 12 h)

Carson McCullers

Lectura d’homenatge a Carson McCullers amb motiu dels cent anys del seu naixement (12 de setembre, 19.30 h)

Jaume Cabré

El 21è premi Trajectòria repassarà la seva obra, que inclou grans èxits com 'Jo confesso' (14 de setembre, 19.30 h)

Nanni Balestrini

Tigre de Paper publica un dels grans noms de l’avantguarda italiana. Parlarà de 'Carbonia' amb Anna Guitart (16 de setembre, 20 h)

Joaquim Carbó

Males Herbes reedita 'Els orangutans' (16 de setembre, 20 h)