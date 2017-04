Ray Loriga guanya el 20è premi Alfaguara de novel·la

L'escriptor i cineasta Ray Loriga (Madrid, 1967) ha guanyat la 20a edició del premi Alfaguara de novel·la amb l'obra 'Rendición'. D'entre els 665 presentats, el jurat ha escollit l'obra de Loriga perquè és "una paràbola de les nostres societats exposades a la mirada i a judici de tots" que aborda "l'autoritat i la manipulació col·lectiva". El jurat ha definit l'obra 'Rendición' com "una fàbula lluminosa" que aborda qüestions com el desterrament, la pèrdua, la paternitat i els afectes. "La trama sorprèn a cada pàgina fins a conduir-nos a un final impactant que ressona després de tancar el llibre", ha assegurat el jurat. El premi Alfaguara està dotat amb 175.000 dòlars i una escultura de Martín Chirino.

'Rendición' és la desena novel·la de Loriga, que va debutar el 1992 amb 'Lo peor de todo', que va anar seguida de 'Héroes' i 'Caídos del cielo'. Les seves obres, farcides de referències del rock i la contracultura, el van convertir ràpidament en un escriptor molt popular. Més tard va escriure 'Caídos del cielo, 'Tokyo ya no nos quiere', 'Ya sólo habla de amor' i 'Za Za, emperador de Ibiza'. A més, és autor dels llibres de relats 'Días extraños', 'Los oficiales' i 'El destino de Cordelia'.

En edicions anteriors, el premi Alfaguara ha reconegut autors com José Ovejero, Xavier Velasco, Carla Guelfenbein i Eduardo Sacheri. El jurat de l'edició d'enguany ha estat presidit per l'escriptora Elena Poniatowska i format per l'escriptor i crític literari Marcos Giralt, els guanyadors del premi Andrés Neuman i Santiago Roncagliolo, l'autora argentina Samanta Schweblin, la vicepresidenta de Cegal Eva Cosculluela, l'escriptor Juan Cruz i la directora editorial d'Alfaguara, Pilar Reyes, que tenia veu però no vot.