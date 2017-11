Astro City, la capital literària dels superherois

En el món del còmic són pocs els autors que poden presumir d’haver emulat Stan Lee i Jack Kirby en la titànica creació d’un univers sencer de superherois. Entre els que ho han aconseguit amb èxit destaca l’entranyable equip artístic format pel guionista Kurt Busiek, el dibuixant Brent Anderson i el portadista Alex Ross. Tot va començar l’any 1995 amb la publicació del primer número d’ Astro City, protagonitzat per un dels personatges que acabaria sent habitual en aquesta capçalera coral, el Samarità, un superheroi que en l’imaginari del gènere remetia immediatament al Superman de Jerry Siegel i Joe Shuster.

Les primeres entregues van aparèixer als Estats Units amb el segell Image, i després la sèrie va passar a altres editorials fins que es va deixar de publicar el 2010. Per sort, tres anys després Astro City va ser recuperada per l’editorial Vertigo, la línia per a lectors adults de DC que va tenir un gran impacte a partir de finals dels anys 80 gràcies a títols com The Sandman, Predicador, 100 Balas o Fábulas. Des dels seus inicis, Astro City manté els trets que la diferencien de la resta de capçaleres de superherois, sobretot per l’ús de la narració en primera persona, un recurs que provoca una empatia total del lector amb el protagonista de torn. En realitat, mai saps amb què et trobaràs, perquè Astro Cityés un mosaic d’històries de gèneres diversos en què els superherois són a vegades una simple excusa. Crítica social, costumisme, relats de misteri, trames policíaques, epopeies espacials a càrrec de la Primera Família -un clar homenatge als Quatre Fantàstics de Lee i Kirby-, històries romàntiques, contes de terror... Tot té cabuda en un univers en expansió amb l’únic nexe comú que les històries passen als barris d’aquesta ciutat imaginària amb una capacitat de meravellar el lector inesgotable.

A més, els autors fan continus salts temporals al passat, i això permet endinsar-se en les arrels d’una obra ambiciosa que s’expressa sempre en un to nostàlgic que també és marca de la casa. En aquest volum, per exemple, assistim al naixement d’un suburbi negre de la ciutat, porta d’entrada a Astro City de la revolució del jazz.

S’ha dit molts cops que l’obra mestra de Busiek i Anderson és una declaració d’amor als còmics clàssics, en què els seus campions justiciers tenen cara d’actors com Clark Gable, i també una reivindicació del llegat dels pioners del gènere. Però més que un còmic acaba sent un tour de force de literatura popular dibuixada.