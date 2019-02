Elvira Sastre guanya el premi Biblioteca Breve 2019

La jove poeta Elvira Sastre, nascuda el 1992 a Segòvia, ha aconseguit el premi Biblioteca Breve 2019 amb 'Días sin ti', la història d'una àvia que va ser mestra durant els anys de la República -es va enamorar d'un dels seus alumnes- i el seu net, que és escultor i s'enfronta a una dolorosa ruptura sentimental. "És una novel·la que parla d'amor i de pèrdua, d'éssers humans que pateixen, cauen i s'aixequen per recuperar el control de les seves vides després de plantar cara a la tristesa i el dolor", ha comentat l'editora de Seix Barral, que convoca el premi des del 1958, durant la roda de premsa del guardó al Museu Marítim. La dotació actual del Bilioteca Breve és de 30.000 euros.

"L'ofici de l'escriptor és solitari, i sovint els dubtes t'assalten durant el procés d'escriptura -ha explicat l'autora-. Del llibre en vull destacar, d'una banda, el respecte a la gent gran: quan miro els meus avis veig el meu jo del futur, perquè tots hi arribarem si tenim sort. De l'altra, crec que gràcies a la poesia he après a conviure amb la tristesa d'una manera sana. Hi ha gent que intenta no plorar ni estar trista; jo crec, en canvi, que en aquests sentiments hi ha molta veritat i valen la pena. És important aprendre a conviure amb els teus propis fantasmes". Sastre considera que "la literatura no té edat ni gènere": "Hi ha dues històries que s'entrecreuen, i, com que la pèrdua i l'amor hi són fonamentals, tothom s'hi pot sentir identificat".

"Moltes de les coses que escric venen del que he llegit, i jo ho dec tot a la literatura -ha explicat-. Un llibre molt senzill i alhora molt poètic que em va enamorar va ser 'La delicadesa', de David Foenkinos, i m'agradaria que la meva novel·la hi pogués fer pensar".

Una "innocència encantadora"

"Sastre ha escrit un homenatge al poder de les paraules per curar dotat d'una innocència encantadora", ha afegit l'editora, poc després de fer un homenatge a Claudio López Lamadrid, mort sobtadament a principis de gener a causa d'un infart cerebral. "Sastre indaga i analitza les emocions d'una manera brillant als seus poemes, i ara ha fet el salt a la novel·la: li auguro un gran futur -ha dit l'escriptora Rosa Montero, membre del jurat que ha distingit la novel·la entre els 742 mecanoscrits que es van presentar al guardó-. Sastre té un estil absolutament reconeixible tot i la seva joventut. Entre les meves pàgines preferides hi ha aquelles en què explica trobades sexuals. Ho fa molt bé i se'n surt d'una manera potent, rotunda i alhora veraç".

Agustín Fernández Mallo, també membre del jurat i guanyador de l'edició anterior del Biblioteca Breve, ha destacat "la transmissió dels sentiments de generació en generació". "Hi ha un nucli que no canvia, i és la transmissió del fil de la vida -ha remarcat- . Sastre ho fa de manera òptima. Sap que la totalitat és inabastable, com a membre de la post-postmodernitat, i per això se n'escapa. L'autora elabora una teoria de l'amor que vol mostrar com treballem les emocions i els sentiments. Hi ha troballes molt interessants: hi ha delicadesa, saviesa i intel·ligència en com mostra els sentiments". Pere Gimferrer, també des del jurat, ha recordat que "és insòlit que un novel·lista publiqui abans dels 30 anys ara. Els poetes precoços són molt més habituals". El poeta ha recordat que "el trànsit dels versos a la narrativa no és fàcil i tampoc és gaire freqüent actualment", abans d'afegir: "'Días sin ti' és una novel·la sobre l'educació sentimental en dos moments de la història, el dels anys previs de la guerra civil i el del present".

Un talent jove i productiu

Sastre ha publicat llibres de poemes com 'Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo' (Lapsus Calami, 2013), 'Baluarte' (Valparaíso, 2014) i 'La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida' (Visor, 2016). L'autora, llicenciada en estudis anglesos i traducció literària, a més de publicar mitja dotzena de llibres ha traduït Rupi Kaur, Gordon E. McNeer, E. Lockhart i John Corey Whaley.

Des que el Biblioteca Breve va ser creat el 1958 i va distingir 'Las afueras', del llavors joveníssim Luis Goytisolo, el premi de Seix Barral ha reconegut novel·les de Juan Marsé, Elvira Lindo, Juan Benet, Luisa Castro, Gioconda Belli, Elena Poniatowska, Javier Calvo i Rosa Regàs. Els quatre últims guanyadors han estat Fernando Marías, Ricardo Menéndez Salmón, Antonio Iturbe i Agustín Fernández Mallo, amb 'Trilogia de la guerra'.