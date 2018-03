L'Ajuntament de Barcelona reedita 'Barcelones', de Manuel Vázquez Montalbán

El 1987, Manuel Vázquez Montalbán donava forma literària a un passeig per les moltes ciutats que amagava Barcelona. Escrit des del profund coneixement i, alhora, des de la subjectivitat, el llibre es va titular 'Barcelones' i va arribar a les llibreries de la mà de l'editorial Empúries. Al cap de 30 anys, l'Ajuntament de Barcelona reedita l'obra, que el mateix Montalbán va definir com "una crònica documentada però subjectiva".

El punt de partida d'aquesta passejada literària és la idea que Barcelona no és una de sola, sinó que conté moltes ciutats. "He volgut contribuir a una memòria diferent d'una ciutat pluridimensional", explica Montalbán en la introducció, en què deixa clar que no és un llibre "poètic" ni històric. El llibre és un retrat de la Barcelona d'aquell present i de la del futur. L'escriptor, per exemple, alerta dels riscos de la macrooperació de neteja de cara de la ciutat per construir un municipi diferent per als Jocs Olímpics del 1992.

Aquesta edició de 'Barcelones' l'ha traduïda Xavier Lloveras i es complementa amb notes a càrrec del periodista i escriptor Quim Aranda, autor també del prefaci. Alhora, el volum incorpora il·lustracions de Pau Gasol Valls i un epíleg de Mari Paz Balibrea, doctora per la Universitat de Califòrnia i professora de literatura espanyola moderna i estudis culturals. El llibre es presentarà el 21 d'abril en un acte amb l'alcaldessa, Ada Colau, i l'escriptor i periodista Quim Aranda.