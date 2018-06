Jorge Herralde: "Els editors som una secta orgullosa i irreductible"

El tancament de curs del màster d'edició de la Universitat Pompeu Fabra acostuma a tenir un final sonat. Al llarg dels anys hi han passat agents com Andrew Wylie i editors com Beatriz de Moura (Tusquets), Núria Cabutí (Penguin Random House), Jesús Badenes (Grupo Planeta) i Sandra Ollo (Acantilado). Aquest dijous al vespre l'auditori s'ha fet petit per a l'homenatge a Jorge Herralde, fundador d'Anagrama el 1969. "Porto gairebé 50 anys 'on the road'", ha dit, en referència a la novel·la de Jack Kerouac que va publicar en castellà i que s'ha convertit en un dels 'long-sellers' de l'editorial, juntament amb títols com 'La conjura de los necios', de John Kennedy Toole, i 'Lolita', de Vladímir Nabókov.

Herralde, rialler i amb ganes de deixar anar els petits míssils enverinats –sempre camuflats d'humor– que solen caracteritzar el seu discurs, ha deixat parlar en primer lloc el director del màster, Javier Aparicio Maydeu, que ha recordat que 21 anys enrere ja havia passat pel curs d'edició, quan encara era un postgrau i hi havia alumnes com l'agent Carlota Torrents, que també era a l'escenari, al costat de Lali Gubern, dona de l'editor. Durant la primera visita, Herralde havia deixat anar perles com aquesta: "Cal distingir entre editorials supermercat, que publiquen de tot, i editorials 'boutique', en què s'ha efectuat una clara selecció. Ara molts macrogrups obren o absorbeixen editorials 'boutique', igual que a El Corte Inglés hi ha una franquícia Armani". El 2018, en un món "en què tot conspira contra la lectura, les llibreries i l'edició" –ha recordat avui-, en què "es dona una gran concentració editorial i s'estan vivint dràstics canvis tecnològics, com ara la inesperada aparició dels algoritmes", Herralde conserva l'optimisme perquè apareixen "nous editors": "Som una secta orgullosa i irreductible", ha assegurat.

Com frenar Amazon

En relació amb l'amenaça d'Amazon, "un tema importantíssim i preocupant", s'ha permès una broma que podria haver aparegut en un dels llibres d'un autor de la casa, el salvatge Hunter S. Thompson: "Per frenar Amazon cal visitar una botiga d'armes enorme i després saber apuntar bé".

Al torn de preguntes, una alumna del màster ha recordat que durant el curs diversos professors han comparat la figura de l'editor amb la d'una esponja, un radar, un carter o un vampir. Per a Herralde, l'editor ha de ser "com el Doctor No". Recordant unes paraules de Paul Auster, un altre autor emblemàtic –que actualment publica Seix Barral–, ha dit: "La capacitat de rebutjar és l'essència de l'editor".

Anagrama va ser adquirida per Feltrinelli a finals del 2011 i cinc anys després, quan va tenir-ne la majoria d'accions, Herralde es va retirar de la primera línia de l'edició. Les seves successores són Silvia Sesé i Isabel Obiols, que dirigeix la col·lecció catalana de l'editorial. "Als anys 70, quan vam començar a publicar, una de les tres col·leccions que teníem era en català, però va ser rebuda amb un menyspreu absolut i vam plegar –ha dit avui Herralde–. Més endavant vam publicar un centenar de títols també en català en coedició amb Empúries, però ara que forma part de Planeta tornem a publicar-los tots sols, i ja en sumem més de cinquanta".

Entre els autors que actualment publica Anagrama hi ha premis Nobel com Kazuo Ishiguro i Patrick Modiano, a més d'Amélie Nothomb, Martin Amis, Ian McEwan, Vladímir Nabókov, Michel Houellebecq i Jeffrey Eugenides. "Abans d'acabar voldria recordar cinc autors sense els quals ni Anagrama ni jo hauríem sigut els mateixos, i els citaré no per ordre d'aparició sinó de desaparició –ha dit–. Són Carmen Martín Gaite, Roberto Bolaño, Ricardo Piglia, Rafael Chirbes i Sergio Pitol".