¿Sortirem, en sortirem o ens en sortirem més forts?

Diumenge a la nit el ministeri de Sanitat va fer traduir alhora a diversos mitjans en català un anunci llençol presidit pel lema “Saldremos más fuertes”. El procediment professional, en aquests casos, és fer traduir l’anunci i passar una única versió catalana als diferents mitjans. Però les presses i altres motius espuris van provocar aquest despropòsit. Resultat: un diari va traduir “Sortirem més forts” i d’altres -inclòs l’ARA- “En sortirem més forts”. A primer cop d’ull, pot semblar que els primers es van deixar l’ en, un pronom feble en perill de mort per la pressió del castellà. Però és una falsa impressió.

Si Guardiola diu “Sortirem més motivats al camp”, ningú hi pot trobar a faltar cap en. És un sortir que no pressuposa la procedència. Passa a pressuposar-la, en canvi, si ens avança com sortiran del camp si perden. Llavors ha de dir: “En sortirem desmotivats”. De manera semblant, Sanitat pot centrar el lema en la manera com sortirem al carrer o en la manera com sortirem del confinament, amb la diferència que el castellà -que no té cap en - pot fer servir sempre la mateixa frase.

Si el lema -com jo crec- juga amb aquest doble sentit, les dues traduccions són possibles. El traductor, per bo que sigui, ha de jugar-se-la i triar-ne una. Jugar amb dobles sentits és típic de la publicitat. Com traduiríeu “ Ahorra o nunca ”? Per això els anuncis cal versionar-los. Només els fa traduir sense mirar prim qui no entén el seu llenguatge o es pensa que les altres llengües són una còpia de la seva. Esclar que també pot ser que tant li faci que el resultat sigui un nyap, perquè no els paga de la seva butxaca.

Però la cosa no acaba aquí. Ara se sent per la ràdio una falca que diu “D’això ens en sortirem més forts”. Doncs no. Hauria de ser “D’això ens en sortirem” o bé “D’això en sortirem més forts”. La locució sortir-se’n ja expressa un sentit complet -el de sortir airós d’alguna dificultat- i només admet adverbis. Del que sigui te’n pots sortir bé o malament però no te’n pots sortir més fort. Sí, en canvi, que en pots sortir més fort.