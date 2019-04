Tots els camps de la ciència, a les llibreries

Un viatge a l’interior del jo biològic: jo soc jo i la meva microbiota

‘Yo contengo multitudes’ (Debate) | Ed Yong

Amb l’estil àgil, reflexiu i subtilment irònic que el caracteritza, el periodista científic Ed Yong ha bastit amb aquest llibre una obra fonamental. Aquest recull del coneixement actual sobre els bacteris que viuen als nostres budells deixa clar que no som individus sinó comunitats d’éssers vius: la microbiota ens permet digerir aliments, regular el sistema immunitari i fins i tot és capaç de condicionar el nostre estat d’ànim.

Una cura d’humilitat per a la petulant intel·ligència humana

‘Inteligencia animal’ (Plataforma Editorial) | Emmanuelle Pouydebat

Els pops tenen un cervell distribuït per tot el cos que els permet percebre el món de manera directa. Hi ha ocells que emmagatzemen llavors en milers d’amagatalls que recorden individualment. Malgrat això, els humans ens considerem els éssers més intel·ligents del planeta. Però què és la intel·ligència? A partir d’aquesta pregunta, l’autora deixa clar que si entenem la intel·ligència d’una manera més general, hi ha molts éssers vius que ens superen.

Els llunyans orígens biològics de la moral i l’altruisme

‘Compórtate’ (Capitán Swing) | Robert Sapolsky

El comportament humà és fruit d’una envitricollada xarxa de processos biològics i culturals. En aquest llibre monumental, l’autor parteix d’una anècdota sobre Hitler, la idea del mal i la violència per construir un relat sobre la sorprenent plasticitat del cervell, modelada per milers d’anys de relació entre biologia i cultura. Un relat que indica que la moralitat i la compassió no són simples productes de la civilització, sinó que tenen arrels molt més antigues i profundes.

El conte de la criada que va descobrir 300 estrelles

‘El universo de cristal’ (Capitán Swing) | Dava Sobel

L’Observatori de Harvard va acumular des de mitjans del segle XIX mig milió de plaques de vidre amb imatges d’observacions astronòmiques. Fetes per astrònoms durant la nit, aquestes observacions eren interpretades per dones durant el dia. Gràcies a elles, es va descobrir a quina distància eren les estrelles i de què estaven fetes. Aquest llibre treu a la llum una gran història de científiques silenciades per un món que, malauradament, encara discrimina les dones.

La força més feble que dicta com cap altra el destí de l’Univers

‘Gravedad’ (Blackie Books) | Marcus Chown

Després de la recent publicació de la primera imatge d’un forat negre, és un bon moment per aprofundir en la teoria que va predir l’existència d’aquests abismes còsmics, la relativitat general d’Albert Einstein. Sense perdre en cap moment el to divulgatiu, Chown explica en aquest llibre les interioritats d’una teoria que ha permès afrontar misteris com la naturalesa de l’espai i del temps, així com l’origen de l’Univers i els seus possibles destins.

Reptes i amenaces en un món de dades globalitzades

‘L’imperi de les dades’ (Bromera) | Xavier Duran

El privilegi de tenir a l’abast la informació que necessitem ha arribat amb una contrapartida de la qual tot just comencem a prendre consciència. Cada vegada que utilitzem el telèfon mòbil hi ha dades sobre el nostre comportament que queden emmagatzemades en algun servidor a l’altra punta de món. Aquest llibre aporta eines per valorar en la justa mesura tant les oportunitats com els perills d’aquest vaivé constant de dades que vivim.

Un còmic per aproximar-se al món més estrany

‘El misterio del mundo cuántico’ (Norma) | Thibault Damour i Mathieu Burniat

En una aposta valenta, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va inaugurar fa dues setmanes l’exposició Quàntica. Aquest llibre, que utilitza el llenguatge del còmic per aproximar el lector a una de les construccions més precises i fascinants que ha sorgit de la ment humana, és un bon complement a una visita obligada. Amb una dificultat creixent ben calculada, els autors presenten les idees quàntiques d’una manera lleugera i original.

Amb humor i divulgació científica fins a la fi del món

‘14 maneres de destruir la humanitat’ (Angle) | Màrius Belles i Daniel Arbós

Dels bacteris resistents als antibiòtics, passant per pandèmies víriques i revoltes de màquines intel·ligents, fins a l’holocaust nuclear o el canvi climàtic. Amb un humor corrosiu que fa que el lector s’empassi conceptes de tots els àmbits de la ciència com si fossin mel, aquests pioners de la divulgació científica humorística analitzen alguns possibles finals de l’espècie humana. Un llibre que diverteix i consciencia a parts iguals.