¿Vostè es refiaria d’un llibre recomanat apassionadament per Bill Gates? Té l’oportunitat de provar-ho gràcies a Edicions La Campana, que ha publicat Factfulness (traducció d’Imma Falcó i Imma Estany), del professor de salut global Hans Rosling (Uppsala, 1948-2017). Al llarg de 336 pàgines es dedica a demostrar d’una manera molt contundent, de vegades sorprenentment apassionada, que el món va molt millor del que pensem. I no només això, que encara anirà molt més bé en el futur. Gràcies a diverses enquestes, el professor Rosling mostra com és d’errònia la nostra percepció sobre determinats punts d’evolució de la humanitat. I com tenim la tendència a veure-ho tot molt més negre del que és en realitat. Per exemple, tothom creu que la població humana no pararà de créixer fins a arribar al col·lapse i llavors vindrà el caos i la fam. Ell demostra que no és així, que el creixement de la població s’està alentint i que s’aturarà a finals d’aquest segle. És realment entretingut comprovar com estem de desviats, de vegades, en les nostres sensacions al voltant de determinats aspectes del món.

El valor estadístic

Hans Rosling, estadístiques (i projeccions) en mà, vol que deixem de fer el ploramiques. Fins i tot en l’únic cas en què un fenomen global, el del terrorisme, no ha deixat d’augmentar. Els mitjans en multipliquen l’efecte quan, segons ell, només ha suposat el 0,05% de les morts del planeta l’any 2016. Plantejar-ho així és una mica agosarat. La intenció de demostrar globalment que tot va millor amaga certes contradiccions a nivell més concret. Dir que els morts per terrorisme són estadísticament irrellevants no ajuda gaire. Factfulness, és a dir, la factualitat, o sigui, insistir que els fets són els fets ens porta a veure, un cop més, que el món de l’estadística té esquerdes. És com quan ens diuen que per què ens queixem, que Catalunya té més autogovern que mai. I nosaltres no en volem tenir més, el volem tenir tot. Per tant, l’afirmació és buida. Factfulnessés un llibre ideal per als amants del món de l’estadística, escrit per una persona honesta, que opina que fer veure que el món no va tan malament ajudarà a fer que vagi millor. Potser té raó.