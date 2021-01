La literatura també destapa la corrupció en ‘streaming’

Pepe Carvalho ja parlava fa quaranta anys de corrupció urbanística i de les relacions entre les trames criminals i el poder polític. El detectiu creat per Manuel Vázquez Montalbán tenia el seu despatx (a la ficció) a uns quaranta metres del Tablao Flamenco Cordobés, on aquest dimecres s'ha fet la roda de premsa de la BCNegra. La 16a edició del festival de novel·la negra, que comença aquest dijous i s'allargarà fins al 31 de gener, volia insuflar vida a una Rambla barcelonina que ha quedat força desèrtica per culpa de la pandèmia i fer-hi un munt d'activitats, però al final no podrà ser. Les 52 taules rodones amb 160 participants, entre convidats i moderadors, hauran de ser en format virtual, i es faran des d'un plató del Palau de la Virreina, sota l'epígraf Rambla Negra.

La corrupció que ja radiografiava Montalbán serà una de les protagonistes d'algunes de les taules rodones del festival. "Molta literatura descriu els mecanismes de poder, detalla com funcionen i pot fer una cosa que no pot fer el periodisme: dir el que ha passat sense necessitat de demostrar-ho", explica el comissari de la BCNegra, Carlos Zanón.

Capitalisme, Església i poder polític

Munir Hachemi (Madrid, 1989), un dels convidats de la BCNegra, va començar venent els seus contes en format fanzín pels bars de Lavapiés. A Cosas vivas (Periférica, 2018) parla de quatre joves espanyols (entre els quals el narrador) que viatgen un estiu a França per treballar com a temporers. Explotació, maltracte animal i misèria se succeeixen en la primera novel·la de Hachemi, que quan va tornar de França es va fer vegetarià. Un dels altres participants de BCNegra és Guillem Frontera, que a Tyrannosaurus, una novel·la escrita als anys 70 i que Club Editor acaba de reeditar, descriu la vida en un seminari mallorquí i mostra un món hipervigilat i claustrofòbic, amb unes relacions dominades per la por. Frontera participarà amb Jordi Amat en el debat Aixeca'm més amunt, que moderarà el periodista Jordi Évole.

"L'avantatge del llibre no és tant la ficció sinó l'escriptura llarga, que et permet fer una explicació completa del que s'ha produït, posar el context, oferir moltes veus, tenir un inici i un final", diu Jordi Amat, que ha publicat El fill del xofer (Edicions, 62), el llibre en què narra la peripècia d'Alfons Quintà, un dels periodistes més rellevants de la seva generació i primer director de TV3, abans d'entrar en una espiral de decadència que va culminar amb l'assassinat de la seva dona i el seu suïcidi. En aquest cas, el crim li serveix a Amat per obrir una escletxa i mostrar tot el que s'hi amaga darrere. "Una cosa és el bassal de sang i l'altra què és el que passa quan la sang s'infiltra a les clavegueres", diu Amat. L'escriptor i assagista defensa que una novel·la sí que serveix per "desemmascarar la corrupció explícita i entendre que el silenci és una corrupció implícita". Amat reconeix que segurament la publicació d'El fill del xofer hauria sigut molt més difícil si Jordi Pujol no hagués fet una confessió pública el 2014 sobre els diners que la família tenia presumptament dipositats en paradisos fiscals. "La confessió de Pujol i la caiguda del rei Joan Carles han permès retirar un vel que ens permet veure coses que abans no es volien veure –reflexiona Amat–. Crec que s'ha de tenir coratge i explicar les coses, perquè hi ha una demanda social. La gent vol saber".

Però la corrupció és a tot arreu. Pel BCNegra virtual també passarà Claudia Piñeiro, l'escriptora argentina que va guanyar el premi Pepe Carvalho 2019, autora de novel·les com Tuya (2005) i Betibú (2010) i que ara presenta Catedrales, en què parla sobre l’avortament clandestí a l’Argentina del nostre temps. Piñeiro participarà amb Alicia Giménez Bartlett, la creadora de la inspectora Petra Delicado, en la taula rodona Vigileu aquesta dona.

Un premi virtual

Joyce Carol Oates, distingida enguany amb el premi Pepe Carvalho, publica un nou llibre. Estava entusiasmada amb el fet de venir a Barcelona, però finalment i per primera vegada en la història del festival, l'entrega del guardó, dilluns, serà virtual. Quan li van notificar que havia guanyat el premi, Oates, un dels grans noms de la literatura nord-americana, va destacar precisament que la literatura és més necessària que mai per exposar "les maquinacions del mal". El noir, segons Oats, "il·lumina i alhora explora sense por la foscor a través de personatges ficticis". Un altre nom de la BCNegra serà Juan Gómez-Jurado, autor de Reina roja, Loba negra i Rey blanco. "Gómez-Jurado és la balena blanca de la novel·la negra, la tercera via entre la novel·la més delicatessen i la més popular", diu Zanón. Un altre supervendes és el japonès Hideo Yokoyama, que parlarà amb David Pace, autor de Trilogía de Tokio.

La BCNegra recupera també Fred Vargas; el llibre La ciutat i la ciutat, de China Miéville, i el personatge de Laidlaw, que forma part de la narrativa del considerat pare del tartan noir, l'escocès William McIlvanney. Tot sense oblidar els relats curts de Patricia Highsmith, amb una sessió dedicada a l'assassinat d'Andreu Nin i una taula rodona sobre els baixos fons de Barcelona durant la primera meitat del segle XX.