Primo Levi actual

No hauria d’haver-hi cap raó especial per parlar de Primo Levi. El 2019 se n’escau el centenari del naixement i prou que se’n parlarà. Península s’avança a l’efemèride amb la publicació del que es considera l’única novel·la de l’escriptor, Si ahora no, ¿cuándo?, traduïda al castellà per Helena Aguilà. Com a novel·la és tremenda, en la línia de Levi d’explorar des de tots els racons la catàstrofe humana de la Segona Guerra Mundial i, més en concret, l’univers concentracionari (encara que en aquesta novel·la no sigui el cas). Primo Levi, cal recordar-ho sempre, és el que a través de la seva narració Si això és un home ha donat la clau de tot el que es pugui dir i redir sobre l’Holocaust. Hi explica la resposta a per què gent en aparença normal i corrent va poder arribar a perpetrar els fets horribles que tots coneixem. I aquesta resposta és senzilla i està inclosa en el mateix títol: què és un home? Els nazis parlaven de subhumans referint-se als eslaus. Els jueus, directament, no eren éssers humans. Per tant, si no ets un home, no solament et poden matar (com a un gos), sinó aprofitar les restes per fer-ne sabó sense cap càrrec de consciència. És així com els nazis liquidaven i és així com Primo Levi, amb calma, fermament ens ho ha explicat.

Si això és un home

Val la pena reprendre Primo Levi perquè ara mateix, amb la pujada al poder d’un individu indigne al govern del Brasil, tornem a trobar el ressò dels seus mots. Fixem-nos en les paraules de Bolsonaro sobre els negres i veurem que és el mateix: no són persones. I els indígenes, igual. Per això cal tornar a Levi, que, com tants altres supervivents dels camps i de la guerra, va viure fins on va poder, i quan no va poder més es va llançar pel forat de l’escala. Si ahora no, ¿cuándo? és una novel·la ambiciosa que ens acosta a un altre dels fenòmens de la guerra, el dels dispersos, gent que anava quedant escampada per Europa, incloent-hi soldats de l’exèrcit roig, desertors, refugiats, partisans jueus supervivents de les matances… A partir del 1943 formaven veritables riuades humanes que provaven de sobreviure a la incertesa i als elements. Aquesta novel·la èpica de supervivència i esperança és una molt bona manera d’entrar a l’univers de Levi.