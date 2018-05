El món apocalíptic en què no volia viure Caín

Si algú es pensava que amb el Génesis de Robert Crumb ja estava tot dit en l’àmbit dels còmics bíblics anava ben errat. El guionista Jason Aaron i el dibuixant R.M. Guéra, l’equip creatiu de Scalped -una de les millors sèries de Vertigo-, també han trobat en els textos sagrats la inspiració i el protagonista de la seva nova proposta, Los malditos. Com que són addictes al noir, la tria no podia ser més coherent: Caín, el primer assassí de la història, condemnat per Déu a vagar eternament per un món apocalíptic post-Paradís per haver matat el seu germà Abel. En aquest primer volum, Caín busca un gegant perquè el mati i s’acabi així la seva maledicció divina. En el seu periple es convertirà en enemic d’un altre personatge bíblic, Noè, aquí el cap brutal d’una tribu que es pensa que serà la salvació de la humanitat i de tota la creació. El món prehistòric i abandonat per Déu que imaginen els autors és un erm per culpa del crim de Caín, un lloc hiperviolent, sense llei, ple de monstres i de salvatges amorals que fan el que sigui per sobreviure. L’estil barroc i una mica gore de Guéra il·lustra a la perfecció el dur relat d’Aaron, guionista d’una de les altres sèries imprescindibles del moment, Paletos cabrones. En l’apartat artístic també destaca la feina de la colorista Giulia Brusco, que ja completava l’equip de Scalped.