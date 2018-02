L’inesgotable llegat dels superherois de la Marvel

La lluita pel mercat dels superherois als Estats Units entre Marvel i DC és ferotge en un moment dolç com l’actual, en què el gènere viu una època d’or tant en nombre de títols com en la qualitat dels seus equips creatius. La competència, però, ha portat a molts excessos, i les editorials, sobretot Marvel, han apostat els últims anys per grans esdeveniments, crossovers espectaculars i canvis diversos per no avorrir el lector. No n’havia acabat un que ja en començava un altre: el bombardeig ha sigut constant. La més important d’aquestes revolucions va ser la de fer desaparèixer o transformar alguns dels seus personatges més icònics, com Thor, encarnat actualment per una dona (Jane Foster), o el Capità Amèrica, que va donar el relleu al seu company negre, Sam Wilson. Ara sembla que ha arribat l’hora de fer marxa enrere, vist l’enyor pels ídols de sempre demostrat pels lectors, els quals no han parat de reclamar que tornin. Amb l’especial Marvel Legacy Alfa, que consagra Jason Aaron com a guionista estrella després del fitxatge de Brian Michael Bendis per DC, comença una nova etapa en què es volen recuperar les senyes d’identitat de la casa de Stan Lee reprenent fins i tot la numeració original de les sèries, algunes de les quals ja han superat les 700 entregues. Tot un llegat de cultura popular que ara es reivindica amb força.