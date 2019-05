La diversitat, eix central del Barcelona Poesia 2019

"La diversitat ens obsessiona i en fem bandera: ens posa la pell de gallina, igual que el cartell d'aquesta edició del festival", comenten Àngels Gregori i Mireia Calafell, directores del Barcelona Poesia, que han presentat aquest dimarts al Palau de la Virreina. Dissenyat per Javier Jaén, mostra un tros de carn seccionada, amb les diverses capes, des del pèl i l'epidermis fins a les fibres nervioses i els capil·lars.

"Seran 9 dies amb més de 40 actes, del 8 al 16 de maig, en 23 espais de la ciutat –expliquen–. L'epicentre de la setmana de les poesia serà una vegada més el verger del Museu Frederic Marès, però també s'hi afegeix algun espai com el Palau Güell, que acollirà el recital 'Xilema' de Perejaume". Entre els gairebé 200 participants del festival hi ha Lluís Solà, a qui s'homenatjarà en el triple vessant de poeta, dramaturg i assagista (8 de maig, Ateneu Barcelonès, 19 h). Una nit es dedicarà a la poesia experimental, amb Belén Gache, Jörg Piringer, Pía Sommer + Meandering Tear i Enrique Doza (10 de maig, Arts Santa Mònica, 19 h), una sessió es dedicarà a Marta Pessarrodona, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2019, amb la presència de l'autora, Andreu Gomila i Suso de Toro (13 de maig, Frederic Marès, 19.30 h) i hi haurà un diàleg entre Christina Rosenvinge i Luna Miguel (14 de maig, Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda, 19 h).

Entre els participants vinguts d'arreu que es podran veure al festival hi ha la quebequesa Denise Desautels, que conversarà amb Antoni Clapés (9 de maig, Frederic Marès, 19.30 h), el concert recital de Rafeef Ziadah i Dani Vega 'Nosaltres ensenyem' (15 de maig, Sala Beckett, 21 h) i el diàleg entre la nord-americana Rita Dove i Izaskun Arretxe (15 de maig, Frederic Marès, 19 h).

El dilluns 13 de maig hi haurà l'acte de lliurament del premi Jocs Florals al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona –el guanyador d'aquest 2019 ha estat David Caño– i el festival acabarà, com és costum els últims anys, amb un recital al Palau de la Música, amb la presència de Burhan Sönmez, Lebogang Mashile, Luis García Montero –actual director de l'Instituto Cervantes– i Antònia Vicens, amb intervencions escèniques de la companyia Baró d'Evel i la música del Lassus Quartet. "Volem que aquest recital que tanca el Barcelona Poesia sigui un petit tast de cada autor, no unes obres completes", avancen les directores, que entre els eixos d'aquesta edició, a més de la diversitat, destaquen també "el reforç del binomi poesia i música", amb actuacions de Refree i El Niño de Elche i Gerard Quintana, i la poesia com a reflexió, amb "sessions dedicades a les batalles pels drets humans, el feminisme i la lluita contra el racisme a través de l'escriptura".