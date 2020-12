Una tria de poemes icònics de Joan Margarit

Imatges

(Del llibre Llum de pluja, 1986)

Als vidres negres i gebrats, la lluna

és una vella palangana blanca.

¿Ets tu l’ombra de noia somrient

que vaga sense fressa dintre meu?

Com si vinguessis des dels dies joves

fins a la cambra on he apagat el llum

per veure, al negre finestral, la lluna

com una vella palangana blanca.

*

Plaça Rovira

(Del llibre Edat roja, 1991)

Dessota els plàtans grisos,

les fulles seques, en fregar l’andana,

fan una lleu remor de bateria.

Em recorda la música al cafè

de la plaça, on la seva gavardina

deu esperar, damunt d’una cadira,

després de tant de temps, el meu amor.

Sempre he buscat una mateixa dona,

la mateixa ciutat, una mateixa història

escoltada al soroll perdut i fred

que en les llambordes fan les fulles seques.

*

Autoretrat

(Del llibre Els motius del llop, 1993)

De la guerra quedava el capot vell

d’un desertor al meu llit. De nit sentia

el tacte adust d’uns anys que no van ser

els més feliços de la meva vida.

Malgrat tot, el passat acaba sent

fraternitat de llops, melancolia

per un paisatge falsejat pel temps.

Queda l’amor -no la filosofia,

que és com una òpera- i, sobretot,

res de poeta maleït: tinc por,

però me’n surto sense idealisme.

A vegades, les llàgrimes rellisquen

darrere el vidre fosc de les ulleres.

La vida és un capot de desertor.

*

La llibertat

(Del llibre 'Aiguaforts', 1995)

La llibertat és la raó de viure,

dèiem, somniadors, d’estudiants.

És la raó dels vells, matisem ara,

la seva única esperança escèptica.

La llibertat és un estrany viatge.

Va començar en les places

de toros amb cadires a la sorra

en les primeres eleccions.

És el perill, de matinada, al metro,

són els diaris al final del dia.

La llibertat és fer l’amor als parcs.

La llibertat és quan comença l’alba

en un dia de vaga general.

És morir lliure. Són les guerres mèdiques.

Les paraules República i Civil.

Un rei sortint en tren cap a l’exili.

La llibertat és una llibreria.

Anar indocumentat.

Les cançons prohibides.

Una forma d’amor, la llibertat.

*

Vas fer tard al teu temps

(Del llibre Estació de França, 1999)

Vas fer tard al teu temps. Paraules dures

que sento encara com una derrota.

Però avui ja no sé de cap combat

ni quin temps era el meu. És una pena

no ser ningú, haver-se equivocat

de tren, quedar-se sense la maleta;

adormit al seient, passar de llarg

i ara trobar-se sense roba neta,

cansat, a un hotelot amb una sola

i mala estrella, que deu ser la meva.

Prescindiré de tot menys del poeta

que queda del desastre. Farem veure

que fins i tot m’he equivocat de segle:

això serà París i jo Verlaine.

*

Pare i filla

(Del llibre Joana, 2002)

Davant dels finestrals oberts al pati

ell s’adormia a la butaca,

vora el sofà on ella reposava.

El rostre de la noia, endurit per la morfina,

s’havia anat deixant el seu somriure

en les fotografies.

En fer-se fosc, la duia al pis de dalt,

tancava els porticons i la posava al llit.

Davant del sofà buit ell s’adonava

que no li quedarien prou records.

Que mai no quedarien prou records

per simular la vida.

*

Perdiu jove

(Del llibre Càlcul d'estructures, 2005)

S’arraulia en un solc i, en agafar-la,

he sentit com si fos la teva mà en la meva.

Duia taques de sang seca en una ala:

els petits ossos, com barnilles,

eren trencats per la perdigonada.

Ha provat de volar, però amb prou feines,

l’ala penjant, s’ha arrossegat per terra

fins a amagar-se rere d’una pedra.

Encara sento l’escalfor a la mà,

perquè un ser fràgil va donar sentit

a cada un dels meus dies. Un ser fràgil

que ara també és darrere d’una pedra.

*

Platja dels morts (Colera)

(Del llibre Càlcul d'estructures, 2005)

“Tus ojos me recuerdan las noches de verano”

Antonio Machado

Quan Portbou no tenia cementiri,

els duien amb la barca fins aquí.

Com les ruïnes d’una antiga església

és la platja de còdols en la nit,

tan fosca que s’hi veuen les estrelles

com les espurnes d’una soldadura.

En la remor de veus de les onades

ens ha quedat la teva mort, senzilla

com la mort d’un ocell o d’una flor.

Em recorda els teus ulls la nit d’estiu.

*

Saturn

(Del llibre Casa de misericòrdia, 2007)

Vas estripar els meus llibres de poemes

i els vas llançar al carrer per la finestra.

Els fulls semblaven papallones rares

que anaven planejant damunt la gent.

No sé si ara podríem explicar-nos,

dos homes vells, cansats i decebuts.

Segurament que no. Deixem-ho així.

Volies devorar-me. Jo, matar-te.

Jo, el fill que vas tenir durant la guerra.

*

Retorn

(Del llibre Misteriosament feliç, 2008)

La lluna aporta el seu prestigi antic

a aquest petit abocador apartat,

clausurat, i que mira vers la vall

on, llunyans, parpellegen alguns pobles.

Quan veníem de nit a llençar escombraries

ens quedàvem a veure el firmament.

Sento remors de bèsties creuant el sotabosc.

Els arbres, l’horitzó: tot és en ordre.

Sota la lluna, el vell abocador

ara és cobert de romaní i espígol:

Però no té ja aquella força

de quan ens hi quedàvem a mirar,

voltats d’escombraries, les estrelles.

*

Com les gavines

(Del llibre No era lluny ni difícil, 2010)

Creuant els temporals

s'aprèn a planejar

sobrevolant la vida.

A avançar fent servir

la violència del vent.

Com les gavines.

*

Un poble

(Del llibre Es perd el senyal, 2012)

La mare era mestra.

Vivíem tots dos sols.

No teníem ni vàter.

Damunt la casa, les estrelles

jugant als ulls d’un nen

que seu a un orinal a fora al pati.

Humiliada i espantada.

Al migdia s’havia de tancar

a dintre de l’escola per fugir

del setge d’aquell vil

alcalde falangista de Rubí.

Vaig ser un arbust d’hivern en un racó

dels grans ulls grisos de la meva mare.

*

Estimar és un lloc

(del llibre 'Des d'on tornar a estimar', 2015)

Assegut en un tren miro el paisatge

i de sobte, fugaç, passa una vinya

que és el llampec d’alguna veritat.

Seria un error baixar del tren

perquè llavors la vinya desapareixeria.

Estimar es un lloc, i sempre hi ha una cosa

que m’ho desvela: un terrat llunyà,

aquella estrada buida d’un director d’orquestra,

només amb una rosa, i els músics tocant sols.

La teva cambra quan s’alçava el dia.

Per descomptat, el cant d’aquells ocells

al cementiri, un matí de juny.

Estimar és un lloc.

Perdura al fons de tot:d’allí venim.

I és el lloc on va quedant la vida.

*

De senectute

(del llibre Un hivern fascinant, 2017)

L’amor dels joves

no té en compte l’oblit.

Mana el futur, encara que llueix

només com un bassal en el fons del cervell.

El dolor posa ordre, sona com un avís:

és la botzina del remolcador

que ens arrossega fins a fora port.

Es paga car l’intent de destruir el dolor

perquè l’amor també és allí.

La intel·ligència és salvar-ho tot.

Que els nostres ulls llueixin, vigilants,

la seva esplèndida inutilitat.

Sense el dolor

mai no hauríem pogut estimar així.