Les llibreries volen obrir el 4 de maig amb cita prèvia o atenció individual

El Gremi de Llibreters de Catalunya, juntament amb la conselleria de Cultura i l'ICEC, han elaborat un pla de desconfinament perquè aquests establiments puguin obrir a partir de dilluns. La proposta, pendent de l'aprovació del govern espanyol, proposa que les llibreries aixequin la persiana amb cita prèvia o atenció individual, utilitzant mampares, mascaretes i guants, horaris especials per a persones de més de 65 anys i garantint sempre la distància mínima de dos metres. De fet, aquesta ja és la proposta que preveu el pla de desescalada del govern espanyol per al petit comerç, en el qual estarien incloses bona part de les llibreries.

Els clients no podran tocar els llibres, que s'hauran de lliurar preferentment dins una bossa de paper. Superada la fase zero, el gremi proposa incrementar progressivament l'aforament del 30% al 50% a finals de juny, moment en què es podrien recuperar les activitats amb assistència limitada.

Programar les cites per evitar cues als carrers

A partir de dilluns, en el que han anomenat la fase preparatòria, les llibreries haurien de treballar amb preferència per lliurar comandes prèvies i no permetre l'accés a l'interior. Hauran de cobrir expositors i prestatgeries per evitar tocar directament els llibres, que els usuaris hauran de demanar. Els llibres s'hauran de lliurar, preferentment, dins d’una bossa de paper i no de plàstic. També se senyalitzarà a la zona de caixes la distància física entre els punts de venda i els clients, així com entre els clients que fan la cua, respectant la distància mínima d'un metre i mig.

Alhora, el pla proposa prohibir l'accés a la llibreria ja des de l'entrada a tota persona amb símptomes de coronavirus, es programaran les cites per evitar cues al carrer i caldria també garantir que els treballadors no presenten afectacions per coronavirus. Així mateix, posaran a disposició del públic guants d'un sol ús i solucions hidroalcohòliques.

"Per ara, després del desconcert inicial, tenim la certesa que podrem a partir de dilluns amb cita prèvia per entregar comandes i aconsellar els clients", ha precisat Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. Amb tot, desconeix encara quin serà el procediment exacte i quines demarcacions es veuran afectades. Alhora, Ferrer insisteix en la necessitat de garantir els ajuts per a les llibreries en aquest pla de desconfinament.

Limitar l'aforament

La fase 1 començaria el dilluns 11 de maig i, durant quinze dies, l'aforament de públic no podria superar el 30% i mantindria els horaris especials per a persones més grans de 65 anys i la distància mínima de dos metres. En cas que no es pugui, es limitaria a un client.

A partir de 25 de maig, si l'evolució de la desescalada és la prevista, l'aforament s'incrementaria al 40%, però mantindria la resta de limitacions. No seria fins a la tercera fase, a partir del 8 de juny i fins al 21 de juny, quan l'afluència podria assolir el 50%, sempre garantint una distància mínima de dos metres, i es recuperarien les activitats, sempre amb la meitat de públic. Això sempre en el millor escenari possible.