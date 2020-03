Objectiu: vendre 30.000 llibres durant el confinament

L'objectiu que s'han marcat el grup Som i l'agència digital Mortensen per pal·liar "les dificultats econòmiques del sector editorial" durant les setmanes de confinament de la població a causa del coronavirus és "clar i diàfan", però també "elevat": a través del portal www.llibreriesobertes.cat pretenen arribar a vendre un número similar d'exemplars als que es despatxaven amb els establiments oberts durant un dia de març, 30.000 llibres. El primer dia de la campanya se n'han venut més de 500.

"Durant el mes de març de l'any passat es van vendre 800.000 llibres a Catalunya", ha recordat aquest dilluns en roda de premsa virtual Joan Carles Girbés, director editorial d'Ara Llibres, que forma part de Som. "Ja fa més d'una setmana que s'ha paralitzat l'activitat del sectors, encara que algunes editorials hagin ofert alguns dels seus títols, íntegres o no, a través de les seves webs, de presentacions a través d'Instagram que encara duren i de llibreries que durant uns dies han arribat a servir els llibres en bicicleta", ha explicat.

Demanar els llibres ara, llegir-los més endavant

En només una setmana, Som i Mortensen han ideat i posat en marxa la campanya Llibreriesobertes.cat, que porta per lema "perquè tornin a aixecar la persiana, demana els teus llibres ara". La iniciativa no té el suport explícit de cap dels gremis del sector del llibre: "Proposem comprar a través del nostre portal, però nosaltres cedirem l'import íntegre a les llibreries seleccionades pels lectors de manera totalment altruista", ha afegit l'editor.

L'oferta disponible a través de la pàgina supera els 6.250 títols, tots ells publicats entre el 2019 i el 2020, i hi ha representades 541 editorials que publiquen tant en català com en castellà, tot i que el percentatge en català és superior. Quan el lector escull comprar un llibre, ha de triar també la llibreria a la qual "dona suport", i Som farà arribar els diners a l'establiment, de manera que quan el confinament acabi el lector podrà anar a recollir-lo. A diferència d'empreses com Amazon, que encara tenen els serveis de missatgeria en actiu, la proposta de Llibreriesobertes.cat és que el lector faci el pagament durant el confinament i vagi a buscar els llibres comprats a la seva llibreria de proximitat quan acabi el parèntesi.

El projecte pot fer pensar en el portal Libelista, llibreria online que van impulsar el 2015, entre d'altres, Bernat Puigtobella, de Núvol, el Gremi de Llibreters, l'exdirector general de Grup 62, Xavier Mallafrè, i alguns llibreters a títol personal, com Antoni Daura, de Parcir, i Jeroni Boixareu, de la Llibreria Hispano Americana. "Libelista venia llibres online, i s'enviaven a través de missatgers o es podien recollir als establiments, de tal manera que també fomentava el comerç de proximitat", explica Puigtobella. El portal va passar a formar part de l'empresa Libro Digital el 2019. "Un projecte com el de Llibreriesobertes.cat em sembla una bona iniciativa, però gestionar les comandes, fer les factures i les transferències bancàries és un volum de feina important per a un equip petit, sobretot si s'arriba a les xifres que es voldria", afegeix.

Llibreries presents i absents

Entre el centenar de llibreries que fins ara s'han apuntat a Llibreriesobertes.cat hi ha La Tribu, La Carbonera, Ona i el Gat pelut de Barcelona, L'Altell de Banyoles, la Quatre Cantons de Berga, la Llopa de Calella, Les Voltes de Girona, la Gralla de Granollers, la Caselles de Lleida, la Galatea de Reus, la Capona de Tarragona o l'Odissea de Vilafranca del Penedès. Irene Tortós-Sala Brugué, de L'Altell, es va adherir al projecte quan des de Som li van proposar de ser-hi. "Les llibreries necessitem liquiditat ara mateix, però les vendes online que fem a través de la nostra pàgina web són molt petites, ronden el 2%, i em consta que en moltes altres llibreries la situació és la mateixa. No sé quines xifres es poden arribar a moure des d'aquest portal –diu–. Aquests últims dies cada vegada ens escriu més gent: començo a detectar la necessitat de llibres. De fet, al Regne Unit quan van dir que les llibreries tancarien, a Waterstones es van incrementar un 17% les vendes. El llibre és de primera utilitat, o això sembla, no?"

Una de les llibreries barcelonines que s'hi ha adherit és La Impossible. Olga Federico, una de les seves llibreteres, creu en "la bona fe de la iniciativa", però li hauria agradat "més reflexió" abans del llançament. "Som una societat malalta d'immediatesa", afegeix. "Per què ens plantegem una acció de micromecenatge per salvar les llibreries? –es demana–. ¿Que no es vol salvar les editorials? ¿És perquè les llibreries som els parents pobres del sector?" Federico encara dona un altre motiu de dubte: "Aquesta acció està lluny de resoldre un problema greu imminent i seria una pena que les persones més sensibles amb els llibres pensin que així es resol la situació del sector".

Lluís Morral, de Laie, explica que la llibreria "encara no s'ha donat d'alta" a Llibreriesobertes.cat. "Pel que hem anat parlant alguns companys, estem en contra d'aquesta mena d'iniciatives –explica, i afegeix, a títol individual, sense saber encara què decidirà l'empresa–: Com han seleccionat el catàleg? No n'hi ha prou posant com a filtre les novetats del 2019 i el 2020. Què passarà si el lector demana un llibre descatalogat? Com el servirem?" El llibreter creu, en sintonia amb Bernat Puigtobella, que "la pàgina servirà també per tenir les dades dels clients que han comprat llibres durant aquestes setmanes de confinament". I encara afegeix un matís sobre el sistema de pagament: Som pagarà el 50% de la comanda tan aviat com es faci, però l'altre 50% l'ingressarà quan la llibreria pugui servir el títol comprat, un cop acabi el confinament. Aquesta és una de les raons per les quals Xavier Vidal, de Nollegiu, va decidir no formar part del projecte. "Nosaltres tenim la nostra pàgina web i el que ens interessa és que els lectors comprin els llibres a través d'aquest mitjà", explica.

Unes setmanes incertes

"El Gremi de Llibreters de Catalunya no s'ha adherit a aquesta iniciativa per una raó molt clara: els gremis no poden entrar en relacions comercials amb empreses", explica Marià Marín, secretari tècnic de l'organització. "Així i tot, en vam tenir coneixement a través de Som la setmana passada i ho vam difondre a les llibreries agremiades perquè decidissin si s'hi afegien o no". Marín es mostra "amoïnat", però no pel funcionament del sector del llibre en concret, sinó "per com d'afectat quedarà el comerç i l'economia en general després d'aquesta aturada". En l'evolució del coronavirus "cada dia és una sorpresa" i el confinament "encara va per llarg", continua el secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya. "Encara no podem donar cap data sobre la celebració de Sant Jordi, seria precipitar-nos –afirma–. Cal pensar que, només a Barcelona, Sant Jordi porta 1.200.000 de ciutadans als carrers de la ciutat".