Nou llibre de contes de Sergi Pàmies

Cinc anys després de 'Cançons d'amor i pluja', Sergi Pàmies publicarà nou llibre de contes a Quaderns Crema, l'editorial on es pot trobar tota la seva obra de ficció. Segons avança l'editorial, 'L'art de portar gavardina' -que arribarà a les llibreries el 29 d'agost- "és un concentrat de memòria, emoció i plaer de narrar". Està integrat per tretze contes que aborden "de la infantesa a la vellesa dels pares, del romanticisme de la decepció al pànic d'estar a l'altura de les expectatives dels fills, de la perplexitat individual de l'adolescència a les cicatrius col·lectives del segle XXI.

Tal com passava en anteriors llibres de l'autor barceloní, 'L'art de portar gavardina' "combina reflexió, ironia, melancolia, causticitat i lucidesa, i troba en la fascinació per l’absurd i la capacitat de sorprendre’s els antídots més eficaços per combatre les absències, els fracassos i altres desconcerts de la maduresa".

Tres dècades de trajectòria

Sergi Pàmies va debutar al 1986 amb 'T’hauria de caure la cara de vergonya', i un any després va publicar un segon llibre de contes, 'Infecció'. Les novel·les que va publicar a continuació, 'La primera pedra' (1990), 'L’instint' (1992) i 'Sentimental' (1996), el mantindrien allunyat de la narració curta, que va reprendre amb 'La gran novel·la sobre Barcelona' (1997).

“Diria que el combustible o el motor dels primers llibres era esprémer la satisfacció que donava una idea –recordava el 2013–. A partir de 'Sentimental' vaig començar a preocupar-me per les emocions. Coincideix amb la paternitat i també amb la intensificació de l’ofici d’escriure als diaris. Els dos motius van fer que, a l’hora d’escriure contes, comencés a crear històries al voltant d’una emoció”. Després de 'La gran novel·la sobre Barcelona', Pàmies ha publicat quatre reculls de contes més, 'L'últim llibre de Sergi Pàmies' (2000), 'Si menges una llimona sense fer ganyotes' (2006), 'La bicicleta estàtica' (2010) i 'Cançons d'amor i pluja'.